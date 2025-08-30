Connect with us

Uae

ഇന്ത്യൻ രൂപ റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിൽ

ഒരു ദിർഹമിന് 24.04 രൂപ നിരക്ക്

Published

Aug 30, 2025 10:19 am |

Last Updated

Aug 30, 2025 10:19 am

ദുബൈ|യു എ ഇ ദിർഹമിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലെത്തി. ഒരു ദിർഹമിന് 24.04 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം നടന്നത്. അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത്.
യു എ ഇ, സഊദി, മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പണമയക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് 23.94 രൂപ ആണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കുണ്ടായിരുന്നത്.

