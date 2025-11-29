Connect with us

Uae

യു എ ഇയിൽ 250 കോടി ദിർഹമിന്റെ ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം

3,567 ഇമാറാത്തി പൗരന്മാർക്ക് പ്രയോജനം

Nov 29, 2025 10:30 am |

Nov 29, 2025 10:30 am

അബൂദബി| ഈ വർഷം ഇമാറാത്തി പൗരന്മാർക്കായി 250 കോടി ദിർഹം മൂല്യമുള്ള 3,567 ഭവന നിർമാണ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം  അംഗീകാരം നൽകി. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ മാത്രം 47.8 കോടി ദിർഹം മൂല്യമുള്ള 599 പുതിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് അനുവദിച്ച ഭവന സഹായങ്ങൾ, സർക്കാർ ഭവനങ്ങൾ, ദേശീയ ബേങ്കുകളുമായി സഹകരിച്ചുള്ള ഭവന ധനസഹായം എന്നിവയായാണ് തുക വകയിരുത്തിയത്. ഈ വർഷം സായിദ് ഹൗസിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ആകെ 3,567 തീരുമാനങ്ങളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിൽ യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ്നൽകിയ 356.3 ദശലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള 524 ഗ്രാന്റ് തീരുമാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

27 കോടി ദിർഹത്തിലധികം മൂല്യമുള്ള 623 സർക്കാർ ഭവന വായ്പ തീരുമാനങ്ങൾ, 254 ലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള 32 സർക്കാർ ഭവന ഗ്രാൻഡ് തീരുമാനങ്ങൾ, 189.4 കോടി ദിർഹം മൂല്യമുള്ള 2,388 ഭവന ധനസഹായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

