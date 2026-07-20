Aksharam Education
മലയാളം അച്ചടി
ആരായിരിക്കും അച്ചടി തുടങ്ങിയത്? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ?
കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ. മനോഹരമായ അക്ഷരത്തിൽ നിറങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നൽകി നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കും വായനക്കും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലാണ് അവ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പണ്ടുമുതലേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ? എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അച്ചടി തുടങ്ങിയത്? ആരായിരിക്കും അച്ചടി തുടങ്ങിയത്? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ?
മലയാളത്തിന്റെ വളർച്ച, അച്ചടിയുടെയും
മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ അച്ചടിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അച്ചടി വന്നതോടെയാണ് പുസ്തകങ്ങളും അറിവും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തുടക്കം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ്.
അൽപ്പം ചരിത്രം
കേരളത്തിൽ അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടെയാണ്. 1498ൽ വാസ്കോ ഡ ഗാമ കേരളത്തിൽ എത്തിയതോടെ യൂറോപ്യന്മാരുടെ സ്വാധീനം വർധിച്ചു. ക്രിസ്തുമത പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോർച്ചുഗീസുകാർ മലയാളം പഠിക്കുകയും മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. മലയാളം അച്ചടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആദ്യകാല അച്ചക്ഷരങ്ങൾ (ടൈപ്പുകൾ) നിർമിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. മലയാള ഭാഷയിൽ അച്ചടിയുടെ അടിത്തറ പാകിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു.
ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്
പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് പിന്നാലെ ഡച്ചുകാരും കേരളത്തിൽ എത്തി. ഡച്ചുകാരനായ ഗവർണർ ഹെൻഡ്രിക് ആഡ്രിയാൻ വാൻ റീഡ് (Hendrik Adriaan van Rheede) കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വലിയ താത്പര്യം കാണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോകപ്രശസ്തമായ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് (Hortus Malabaricus) എന്ന ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത്. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത വൈദ്യനായ ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരുടെ അറിവും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹായവും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രൂപവത്കരണത്തിൽ നിർണായകമായി.
1678 മുതൽ 1693 വരെ നെതർലാൻഡ്സിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം 12 വോള്യങ്ങളായി അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 740ലധികം സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സസ്യത്തിന്റെയും പേര് മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. “തെങ്ങ്’ എന്ന മലയാള വാക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മലയാള ലിപിയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യകാല വാക്കുകളിൽ ഒന്നായി ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാള അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന് വളരെ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്.
സി എം എസ് പ്രസ്സ്
പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് മിഷനറിമാർ മലയാള അച്ചടിയുടെ വളർച്ചക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകി. ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി (Benjamin Bailey) 1821ൽ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് പ്രസ്സ് (CMS Press) സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം മലയാള അച്ചടി കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയും മലയാള അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ബൈബിൾ, നിഘണ്ടു, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ചതിലൂടെ മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ സംഭാവന നൽകി.
കാലക്രമേണ അച്ചടി സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെയധികം വികസിച്ചു. കൈകൊണ്ട് അച്ചടിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് യന്ത്ര അച്ചടിയിലേക്കും പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ അച്ചടിയിലേക്കും ലോകം മാറി. ഇന്ന് വളരെ വേഗത്തിലും മികച്ച നിലവാരത്തിലും മലയാള പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും മാസികകളും അച്ചടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം ഭാഷയുടെ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആദ്യശ്രമങ്ങളും ഡച്ചുകാരുടെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന മഹത്തായ സംഭാവനയും ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി പോലുള്ള മിഷനറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചേർന്നാണ് മലയാള അച്ചടി ഇന്നത്തെ ഉയരത്തിലെത്തിയത്.
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The history of Malayalam printing spans centuries from Portuguese efforts to modern digital technology. Key milestones include the landmark Hortus Malabaricus and Benjamin Bailey setting up the CMS Press in Kottayam, which laid the foundation for expanding knowledge across Kerala.