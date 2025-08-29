Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; ഒമ്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ഛത്തീസ്ഗഡിനു മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ന്യൂനമര്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഇന്ന് ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഛത്തീസ്ഗഡിനു മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ന്യൂനമര്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇന്ന് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തെക്കന് ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കണ്, ഗോവ തീരങ്ങള്, മധ്യ കിഴക്കന് അറബിക്കടല്, വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം, അതിനോടുചേര്ന്ന തെക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം, മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.