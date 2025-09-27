Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്ത മഴ; നാലു ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലപ്പുറം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. ന്യൂനമര്ദത്തിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്നത്. കനത്ത മഴയില് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.
പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. ശക്തമായ മഴക്കൊപ്പം കാറ്റുവീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിലിനും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മലയോര മേഖലയില് താമസിക്കുന്നവര്ക്കും ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വിലക്ക് ഇന്നും തുടരുന്നു.