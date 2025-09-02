National
ഉത്തരേന്ത്യയില് അതിതീവ്ര മഴ; പഞ്ചാബില് 29 മരണം, യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടനിലക്ക് മുകളില്
രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകളെ പ്രളയം നേരിട്ട് ബാധിച്ചതായാണ് സര്ക്കാര് കണക്കുകള്.
ന്യൂഡല്ഹി|ഉത്തരേന്ത്യയില് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. പഞ്ചാബില് വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 29 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മഴക്കെടുതിയില് ഹിമാചല് പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ജമ്മു കശ്മീര് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 15 ലധികം പേര് മരിച്ചു. സേനയുടെ നേതൃത്വത്തില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നു. രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകളെ പ്രളയം നേരിട്ട് ബാധിച്ചതായാണ് സര്ക്കാര് കണക്കുകള്. ജമ്മുകശ്മീരിലെ രജൗരിയില് മണ്ണിടിച്ചില് ഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് 19 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാര്പ്പിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് ഡല്ഹിയില് ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത കനത്ത മഴ റോഡ്, വ്യോമ ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു. യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടനിലയ്ക്ക് മുകളിലേക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതല് ലോഹ പുലിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിര്ത്തിവെക്കും. ഹിമാചല് പ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും അതിതീവ്ര മഴയായതിനാല് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.