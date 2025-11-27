Connect with us

National

ഐഐഡിഇഎ അധ്യക്ഷനായി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമില്‍ ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാര്‍ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും.

Published

Nov 27, 2025 9:44 am |

Last Updated

Nov 27, 2025 9:44 am

ന്യൂഡല്‍ഹി| ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ ഡെമോക്രസി ആന്‍ഡ് ഇലക്ടറല്‍ അസിസ്റ്റന്‍സിന്റെ (ഐഐഡിഇഎ) അധ്യക്ഷനായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമില്‍ ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാര്‍ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും.

ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയേയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സംഘടനയാണ് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക് ഹോം ആസ്ഥാനമായി നടത്തുന്ന ഐഐഡിഇഎ. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ 35 രാജ്യങ്ങള്‍ ഈ സംഘടനയില്‍ അംഗങ്ങളാണ്. ചെയര്‍മാന്‍ എന്ന നിലയില്‍ 2026 ലെ എല്ലാ കൗണ്‍സില്‍ യോഗങ്ങളിലും ഗ്യാനേഷ്‌കുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

എ ഐ അധിഷ്ഠിത ബിസിനസ് മോഡലുകള്‍ രംഗം കീഴടക്കി; ലോകത്തിലെ മുന്‍നിര ടെക് കമ്പനികളിലെ പിരിച്ചുവിടല്‍ രൂക്ഷമായി

National

ഐഐഡിഇഎ അധ്യക്ഷനായി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

Kerala

കാസര്‍കോട് റിമാന്‍ഡ് പ്രതി ജയിലിനുള്ളില്‍ മരിച്ച സംഭവം; സ്വാഭാവിക മരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോറിന് ജാമ്യം; മാനസിക നിലയില്‍ പ്രശ്‌നമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി

Kerala

അര്‍ച്ചനയെ ഭര്‍ത്താവ് ഷാരോണ്‍ കൊന്നതാണെന്ന ആരോപണവുമായി പിതാവ്

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ പിക്കപ്പ് വാനും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

International

ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ജയിലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അഭ്യൂഹം; കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ജയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുമതി