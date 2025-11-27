ഐഐഡിഇഎ അധ്യക്ഷനായി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

National
ന്യൂഡല്ഹി| ഇന്റര്നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് ഡെമോക്രസി ആന്ഡ് ഇലക്ടറല് അസിസ്റ്റന്സിന്റെ (ഐഐഡിഇഎ) അധ്യക്ഷനായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമില് ഡിസംബര് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ കൗണ്സില് യോഗത്തില് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും.
ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയേയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സംഘടനയാണ് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക് ഹോം ആസ്ഥാനമായി നടത്തുന്ന ഐഐഡിഇഎ. നിലവില് ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെ 35 രാജ്യങ്ങള് ഈ സംഘടനയില് അംഗങ്ങളാണ്. ചെയര്മാന് എന്ന നിലയില് 2026 ലെ എല്ലാ കൗണ്സില് യോഗങ്ങളിലും ഗ്യാനേഷ്കുമാര് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.