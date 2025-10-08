Kerala
പവന് 90,000 കടന്ന് സ്വര്ണവില
അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്ണ്ണവില 4000 ഡോളര് മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്.
കൊച്ചി| സ്വര്ണവില സര്വകാല റെക്കോര്ഡിലെത്തി. പവന് 90,000 രൂപ പിന്നിട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്ണ്ണവില 4000 ഡോളര് മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്.
സ്വര്ണവില ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 105 രൂപയും പവന് 840 രൂപയും വര്ദ്ധിച്ച് 11290 രൂപയും 90320 രൂപയുമായി. 2008ല് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്ണ്ണവില 1000 ഡോളറും 2011ല് 2000 ഡോളറും 2021ല് 3000 ഡോളറും മറികടന്നതിനുശേഷം ഇന്ന് 4000 ഡോളര് മറികടന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്ണ്ണവില 4015 ഡോളറിലാണ്. ഇന്ന് രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 88.75ലാണ്.
