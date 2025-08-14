Connect with us

Kerala

കഞ്ചാവ്: ആർ എസ് എസ് നേതാവ് അടൂരിൽ പിടിയിൽ

ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച്  വിൽപ്പനക്കെത്തിച്ച കഞ്ചാവുമായാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്

Published

Aug 14, 2025 5:12 pm |

Last Updated

Aug 14, 2025 5:12 pm

പത്തനംതിട്ട | അടൂരിൽ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് കഞ്ചാവുമായി പിടികൂടി. ജിതിൻ ചന്ദ്രനാണ് എക്സൈസ് പിടിയിലായത്. ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഇളമണ്ണൂർ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച്  വിൽപ്പനക്കെത്തിച്ച കഞ്ചാവുമായാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.

ഏറെനാളായി പ്രതി എക്‌സൈസ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ ആയിരുന്നു. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജിതിന് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ പറ്റിയും എക്‌സൈസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Editors Pick

ധർമ്മസ്ഥലയിലെ കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങൾ: മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിടാൻ നിർദേശം ലഭിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി മുൻ ജീവനക്കാരൻ

Kerala

കഞ്ചാവ്: ആർ എസ് എസ് നേതാവ് അടൂരിൽ പിടിയിൽ

Kerala

ബിന്ദു പത്മനാഭനെയും സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍

National

സെക്സ് മാഫിയ: നടി മിനു മുനീർ കസ്റ്റഡിയിൽ

National

ബിഹാർ: മരിച്ചെന്ന് കാട്ടി ഒഴിവാക്കിയ 22 ലക്ഷം പേരുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിടാത്തത് എന്ത്കൊണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

Kerala

സ്കൂളിൽ വൈകിവന്നതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥിയെ ഒറ്റക്ക് മുറിയിലിട്ടെന്ന് പരാതി

Kerala

വീണ്ടും കൊലവിളിയുമായി ചെന്താമര