Connect with us

Kerala

അടൂരില്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു

നായയെ പിന്നീട് കെ എസ് ആര്‍ ടി സി സ്റ്റാന്‍ഡിനു സമീപം ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

Published

Sep 09, 2025 8:26 pm |

Last Updated

Sep 09, 2025 8:26 pm

അടൂര്‍ | അടൂരില്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു. അടൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ജങ്ഷന്‍ സ്വദേശി വിനേഷ് (37), ഷൊര്‍ണൂര്‍ സ്വദേശി രാകേഷ് (42), അടൂര്‍ കണ്ണംകോട് സ്വദേശി ആസാദ് (28), അടൂര്‍ സ്വദേശി ജഗന്‍ (6), തെങ്ങമം സ്വദേശി രാഘവന്‍ (63) എന്നിവരെയാണ് നായ കടിച്ചത്.

ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. ഒരേ നായ തന്നെയാണ് എല്ലാവരേയും കടിച്ചത്. ഷൊര്‍ണൂരില്‍ നിന്നും അടൂര്‍ വെള്ളക്കുളങ്ങരയില്‍ കെട്ടിടം പണിയുടെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെത്തിയ രാകേഷ് കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസിറങ്ങി സ്റ്റാന്‍ഡിന് എതിര്‍വശത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് നായ കടിച്ചത്. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പാര്‍ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തു വച്ചും.

നായയെ പിന്നീട് കെ എസ് ആര്‍ ടി സി സ്റ്റാന്‍ഡിനു സമീപം ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ആക്രമണം സര്‍വീസുകളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല; മുന്‍ഗണന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്കെന്നും ഖത്തര്‍ എയര്‍വേസ്

Kerala

മാതാവിന് സംരക്ഷണ തുക നല്‍കിയില്ല; മകനെ ജയിലിലടച്ചു

Gulf

ഖത്തറിൽ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം: അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു

Kerala

കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ ക്രൂരപീഡനം; പോലീസുകാരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

Kerala

വൈക്കത്ത് ട്രെയിനിന് മുകളില്‍ കയറിയ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു

Kerala

 ലഹരി വില്‍പ്പനക്കേസില്‍ ബുള്ളറ്റ് ലേഡി പിടിയില്‍; കരുതല്‍ തടങ്കലിലാക്കും

International

യുക്രെയ്നിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിന്നവർക്ക് നേരെ റഷ്യൻ വ്യോമാക്രമണം; 24 മരണം