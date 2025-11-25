Connect with us

Pathanamthitta

മരത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളിയെ അഗ്നിരക്ഷാസേന രക്ഷപ്പെടുത്തി

മരം മുറിക്കാന്‍ കയറിയ ആള്‍ ഉയരമേറിയ പ്ലാവില്‍ കുടുങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു.

Published

Nov 25, 2025 9:33 pm |

Last Updated

Nov 25, 2025 9:35 pm

അടൂര്‍ |  ആനന്ദപ്പള്ളിയില്‍ മുറിക്കാന്‍ കയറിയ മരത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളിയെ മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട പ്രയത്നത്തിനൊടുവില്‍ അഗ്നിരക്ഷാസേന രക്ഷപ്പെടുത്തി. വൈകിട്ട് ആറരയോടെയാണ് സംഭവം. മരം മുറിക്കാന്‍ കയറിയ ആള്‍ ഉയരമേറിയ പ്ലാവില്‍ കുടുങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു.

ഇയാള്‍ക്ക് ഇറങ്ങാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ പത്തനംതിട്ട, അടൂര്‍ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകള്‍ എത്തിയാണ് ഇയാളെ താഴെ ഇറക്കിയത്. മുകളില്‍ കയറിയ ഫയര്‍ ഫോഴ്സ് ജീവനക്കാര്‍ നെറ്റിലാക്കിയാണ് ഇയാളെ താഴേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്. രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ താഴെ എത്തിച്ച തൊഴിലാളിയെ അടൂര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നായ കുറുകെ ചാടി; കര്‍ണാടകയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

കാസര്‍കോട് റെയില്‍വേ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നു കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി ഉറപ്പു നല്‍കി: രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എംപി

Kerala

'നിര്‍ദ്ദോഷമായ തമാശ, നിരുപാധികം മാപ്പാക്കണം'; ബി ജെ പി ഷാള്‍ ഇട്ട് സ്വീകരിച്ച യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തിരിച്ചെത്തി

Kerala

വ്യക്തികളുടെ ലൈവ് ലൊക്കേഷനുകളും സി ഡി ആറും ചോര്‍ത്തിയ കേസ്; മുഖ്യപ്രതി അടൂര്‍ സ്വദേശിയുടെ സഹായി യുപി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ശബരിമല; ഇതുവരെ മലചവിട്ടിയത് 848085 തീര്‍ഥാടകര്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സ്ഥാനമില്ല; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് നോക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്‍