Connect with us

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ പിക്കപ്പ് വാനും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

ഇടയാര്‍ സ്വദേശി റിയോ പോള്‍ ആണ് മരിച്ചത്

Published

Nov 27, 2025 8:19 am |

Last Updated

Nov 27, 2025 8:19 am

കൊച്ചി|എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ പിക്കപ്പ് വാനും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു. ഇടയാര്‍ സ്വദേശി റിയോ പോള്‍ ആണ് മരിച്ചത്. എംസി റോഡില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

കൂത്താട്ടുകുളം അഗ്‌നിശമന രക്ഷാ നിലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്  റിയോ പോള്‍.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ പിക്കപ്പ് വാനും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

International

ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ജയിലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അഭ്യൂഹം; കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ജയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുമതി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച: തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി എ പത്മകുമാറിന്റെ നിര്‍ണായക മൊഴി

Kerala

മലപ്പുറത്ത് പുലര്‍ച്ചെ ലോറികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

National

എ ഐ എ ഡി എം കെ പുറത്താക്കിയ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ഇന്ന് ടി വി കെയില്‍ ചേരും

International

വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവെപ്പ്; രണ്ടു സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

Kerala

പോരിന് വീര്യം കൂടും; കണ്ണൂര്‍ പിടിക്കാന്‍ കെ സുധാകരനും ഇ പി ജയരാജനും നേർക്കുനേര്‍