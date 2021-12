ഇന്ത്യന്‍ നാവിക ദിനമായ ഡിസംബര്‍ നാലിന് നാവിക സേനക്ക് അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിച്ച് ബി ജെ പിയും കോണ്‍ഗ്രസും അടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ച കപ്പല്‍ ഇന്ത്യയുടെത് തന്നെയാണോയെന്ന സംശയം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. ആ പടക്കപ്പല്‍ ഇന്ത്യയുടെത് ആണോ അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെത് ആണോയെന്ന് അറിയാം:

അവകാശവാദം : സമുദ്ര സംരക്ഷകര്‍ക്ക് മഹോന്നത സല്യൂട്ട് എന്ന അടിക്കുറിപ്പിലായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റുകള്‍. ഇതില്‍ ത്രിവര്‍ണ പതാക എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേര്‍ത്ത ഒരു പടക്കപ്പലുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ മറ്റു ചില അക്കൗണ്ടുകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച ഫോട്ടോയില്‍ ത്രിവര്‍ണ പതാകയില്ല. എന്നാൽ, ഒരേ പടക്കപ്പലിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ സമിതിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലും സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി സി ശര്‍മയും സമാന ഫോട്ടോയാണ് അഭിവാദ്യ പോസ്റ്റില്‍ ചേര്‍ത്തത്.



Greetings on Indian Navy Day. Let’s wear Armed Forces flag with honour and pride. Contribute generously to the ‘#ArmedForcesFlagDay Fund’ to assure our soldiers that the entire nation cares for them & their families. https://t.co/sFwfNCgrcA pic.twitter.com/PHtqYm9QZU

— BJP (@BJP4India) December 4, 2017