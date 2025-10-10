Connect with us

Kozhikode

വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ജീവനക്കാരുടെ സമരപ്രഖ്യാപനവും ധര്‍ണയും

വൈദ്യുതി ഭവനില്‍ നടന്ന ധര്‍ണ ഇ ഇ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി എം ജി സുരേഷ് കുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Published

Oct 10, 2025 7:33 pm |

Last Updated

Oct 10, 2025 7:33 pm

വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ജീവനക്കാരുടെ സംയുക്ത സമരവേദി (എന്‍ സി സി ഒ ഇ ഇ ഇ) നടത്തിയ സമര പ്രഖ്യാപനവും ധര്‍ണയും ഇ ഇ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി എം ജി സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കോഴിക്കോട് | വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ജീവനക്കാരുടെ സംയുക്ത സമരവേദി (എന്‍ സി സി ഒ ഇ ഇ ഇ) സമര പ്രഖ്യാപനവും ധര്‍ണയും നടത്തി. മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ അവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെയാണ് തൊഴിലാളികളും, ഓഫീസര്‍മാരും, പെന്‍ഷന്‍കാരും, കോണ്‍ട്രാക്ട് തൊഴിലാളികളുമടങ്ങുന്ന വേദിയുടെ സമരം.

വൈദ്യുതി ഭവനില്‍ നടന്ന ധര്‍ണ ഇ ഇ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി എം ജി സുരേഷ് കുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വര്‍ക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജയചന്ദ്രന്‍ അത്താണിക്കല്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ഓഫീസേഴ്‌സ് ഫെഡറേഷന്‍ സംസ്ഥാന വര്‍ക്കിങ് പ്രസി. ടി ശ്രീഹരി വിശദീകരണം നടത്തി. പെന്‍ഷനേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇ വേണുഗോപാല്‍, കോണ്‍ട്രാക്ട് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍ ഭാരവാഹി ബിനീഷ് ജോണ്‍സണ്‍, ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആര്‍ പ്രഞ്ജുഷ് അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിച്ചു. വര്‍ക്കേഴ്‌സ് ഫെഡറേഷന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സതീഷ് സ്വാഗതവും, വര്‍ക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍ സെക്രട്ടറി ടി അനില്‍കുമാര്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ലീഗ് ഭരണത്തിലെത്തും,പാകിസ്താന്‍ ഭരണം വരും'; വീണ്ടും വര്‍ഗീയത പറഞ്ഞ് വെള്ളാപ്പള്ളി

Kerala

എഡിജിപി എംആര്‍ അജിത് കുമാര്‍ ബീവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍

Kerala

മുനമ്പം വഖ്ഫ് ഭൂമി; കോടതി വിധിയില്‍ ദുരൂഹത: നാഷണല്‍ ലീഗ്

International

ഗസ്സയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍; ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈന്യം ഭാഗികമായി പിന്‍മാറി

Kerala

17-ാമത് എഡിഷന്‍ പ്രൊഫ്സമ്മിറ്റ് പതാക ഉയര്‍ന്നു

International

'സമാധാനത്തിന് മുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയം സ്ഥാപിക്കുന്നു'; ട്രംപിന് നോബേല്‍ ലഭിക്കാത്തതില്‍ പ്രതികരിച്ച് വൈറ്റ്ഹൗസ്

Kerala

ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണ്ണത്തട്ടിപ്പ്; പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്