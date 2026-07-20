ദുബൈ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റിൽ മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്കാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും

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ദുബൈ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റിൽ മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്കാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും
ആദ്യ പകുതിയിൽ 225.7 ബില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് വ്യാപാരം
ദുബൈ| പ്രാദേശികമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും 2026-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ദുബൈയിലെ റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിപണിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം. ഇന്ത്യൻ, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവാസികളുടെ ശക്തമായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആദ്യ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ദുബൈയിലെ ഭവന വിപണിയിലെ ഇടപാടുകൾ 225.7 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൽ എത്തിയതായി പ്രമുഖ കൺസൾട്ടൻസിയായ അനാറോക്ക് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരിൽ 22 ശതമാനം ഓഹരിയുമായി ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ. 17 ശതമാനവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് നിക്ഷേപകരും 14 ശതമാനവുമായി ചൈനീസ് നിക്ഷേപകരും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. മുൻവർഷം 150-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബയർമാരാണ് ദുബൈയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയത്. അമേരിക്ക-ഇറാൻ പ്രാദേശിക സംഘർഷത്തിന്റെ സമയത്ത് വിപണിയിൽ നേരിയ മന്ദഗതി ദൃശ്യമായെങ്കിലും, വാങ്ങലുകാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം അതിവേഗം തിരിച്ചുവന്നതോടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
2026-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ശരാശരി വില ചതുരശ്ര അടിക്ക് 1,900 ദിർഹമായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 1,800 ദിർഹമായിരുന്നു (ആറ് ശതമാനം വർധനവ്). മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലുണ്ടായ വിലയിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ താത്കാലിക പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നെന്നും വിപണിയുടെ ഘടനയെ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അനാറോക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റസിഡൻഷ്യൽ സി ഇ ഒ ആയുഷ് പുരി വ്യക്തമാക്കി. ഈ കാലയളവിൽ നടന്ന ഇടപാടുകളിൽ 70 മുതൽ 77 ശതമാനം വരെ ഓഫ്-പ്ലാൻ (നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന) പ്രോപ്പർട്ടികളായിരുന്നുവെന്
മുൻവർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രതിദിനം ശരാശരി 470 പുതിയ താമസക്കാരാണ് ദുബൈയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതോടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ 4.03 മില്യൺ കടന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 1,29,600 പുതിയ നിക്ഷേപകരാണ് വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയത്. നിക്ഷേപകരിൽ 38 ശതമാനം പേർ സ്വന്തം താമസത്തിനായും 28 ശതമാനം പേർ വാടക വരുമാനത്തിനായും പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ, 21 ശതമാനം പേർ യു എ ഇ ഗോൾഡൻ വിസക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിനായാണ് നിക്ഷേപം നടത്തിയത്. വരും മാസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ നാല് മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം വരെ വിലവർധനവ് അനാറോക്ക് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്.
Content Highlights:
Dubai residential property transactions reached 225.7 billion AED in H1 2026 despite geopolitical tensions. Indian buyers led the market with a 22 percent share, followed by British and Chinese investors. Demand for off-plan properties and Golden Visa qualifications drove strong price growth.