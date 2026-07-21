Kerala
നിതിന് രാജിന്റെ മരണം: റാമിന് ജാമ്യം കിട്ടിയതിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കടുത്ത അതൃപ്തി, ഡി ജി പിയോട് റിപ്പോര്ട്ട് തേടി
കേസില് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തിരുവനന്തപുരം| കണ്ണൂര് അഞ്ചരക്കണ്ടി ബി ഡി എസ് വിദ്യാര്ഥി നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തില് അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടര് എം കെ റാമിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതില് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കടുത്ത അതൃപ്തി. സംഭവത്തില് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡി ജി പിയോട് റിപ്പോര്ട്ട് തേടി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയോട് വിശദീകരണം തേടാനും തീരുമാനമായി.
കേസില് പുതിയ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിക്കുമെന്നും സംഭവത്തില് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കാന് ഉത്തരമേഖല ഐജിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ജാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, സംഭവത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തില് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് നിതിന് രാജിന്റെ കുടുംബം അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അജിത ബീഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം പ്രവര്ത്തിക്കുക.
അതേസമയം, പ്രതിയും പോലീസും തമ്മില് ഒത്തുകളിയുണ്ടായെന്നാണ് നിതിന് രാജിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. കേസില് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Content Highlights:
Home Minister Ramesh Chennithala sought a DGP report after Dr MK Ram received bail in the Nithin Raj death case. A new investigation team under Ajitha Begum was formed after the family expressed distrust in the Crime Branch. Northern Range IG will also review the police action.