local body election 2025

ചേലേമ്പ്രയില്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകനെ വീട്ടില്‍ കയറി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി

രണ്ട് പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

Nov 29, 2025 7:51 pm |

Nov 29, 2025 7:51 pm

ചേലേമ്പ്ര | കുറ്റിപ്പാലക്ക് സമീപം പാറയില്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകനെ വീട്ടില്‍ കയറി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. 20ാം വാര്‍ഡ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുസ്സലാമിനെയാണ് മര്‍ദിച്ചത്. സി പി എമ്മുകാരായ അനൂപ്, സജിത്ത് എന്നിവരെ തേഞ്ഞിപ്പലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സംഭവം. പ്രാദേശിക വാട്ട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ നടന്ന വാക്കേറ്റമാണ് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചത്.
കണ്ടാല്‍ അറിയാവുന്ന ആറോളം പേര്‍ കൂട്ടം ചേര്‍ന്ന് സലാമിന്റെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും മുന്നില്‍വെച്ച് അസഭ്യം പറയുകയും വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായും പോലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഇരുമ്പ് വടി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ അബ്ദുസ്സലാമിനെ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകര്‍ക്കാന്‍ സി പി എം ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുസ്‌ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മുസ്‌ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

