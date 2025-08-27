Connect with us

Kerala

ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ നൈറ്റ് മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം

പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസിനു നേരെ കല്ലും പന്തവും എറിഞ്ഞു. പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തകരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

Published

Aug 27, 2025 10:08 pm |

Last Updated

Aug 27, 2025 10:08 pm

തിരുവനന്തപുരം | രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടം വിഷയത്തില്‍ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ നൈറ്റ് മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസിനു നേരെ കല്ലും പന്തവും എറിഞ്ഞു. പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തകരെ പിരിച്ചുവിട്ടു.

രാജ്ഭവന് മുന്നില്‍ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനവുമായിട്ടാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തിയത്. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന സി പി എം ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ തകര്‍ത്തു.ബാരിക്കേഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തകരെ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച പോലീസിന് നേരെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തീപ്പന്തവും കല്ലും എറിഞ്ഞു. തീപ്പന്തം പോലീസുകാര്‍ക്ക് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതോടെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. നാല് തവണ പോലീസിന് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിട്ടും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിന്മാറായതോടെ പൊലീസ് ലാത്തി വീശി.

വനിതാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെയും പോലീസ് ലാത്തി വീശി. സ്ഥലത്ത് വലിയ രീതിയില്‍ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായി. പോലീസിനെതിരെ ഗോ ബാക്ക് വിളിച്ച് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ക്ലിഫ് ഹൗസിന് മുന്നില്‍ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചു. തുടര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടം വിഷയത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ വീട് കയറി ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാര്‍ ആക്രമിച്ചതായും ഷാഫി പറമ്പില്‍ എം പിയെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി പരസ്യമായി അപമാനിച്ചതായും ആരോപിച്ചായിരുന്നു ക്ലിഫ് ഹൗസ് മാര്‍ച്ചെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌റ് നേമം ഷജീര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലീസ് മര്‍ദിച്ചു. വനിതാ പ്രവര്‍ത്തകരെയടക്കം പുരുഷ പൊലീസ് മര്‍ദിച്ചു. ഒരു പ്രവര്‍ത്തകന് തലയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതെല്ലാം പിണറായിയുടെ കൃത്യമായ നിര്‍ദേശമാണെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐയും കേരളാ പോലീസും ഒരുപോലെ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുകയാണെന്നും ഷജീര്‍ ആരോപിച്ചു.

 

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ തടവുകാരനില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കണ്ടെടുത്തു

Kerala

മണ്ണാര്‍ക്കാട് കല്ലന്‍പാറയില്‍ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരിച്ചിറക്കി

Kerala

ബൈക്ക് വഴിയരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊന്മുടിയില്‍ കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയ ആളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു

National

14 ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശുപാർശ നൽകി

Kerala

കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യബന്ധന മേഖല അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കൈയ്യിൽ

Kerala

17 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

National

​2030-ലെ കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ബിഡ് സമർപ്പണത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം