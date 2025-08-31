Kerala
സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലില് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കണം; ഡി ജി പിക്ക് പരാതി
കടകംപള്ളി ലൈംഗിക താത്പര്യത്തോടെ സംസാരിച്ചുവെന്ന 2022ലെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല് ഉന്നയിച്ചുള്ളതാണ് പരാതി.
തിരുവനന്തപുരം | മുന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി. കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവ് എം കെ മുനീര് ആണ് പരാതി നല്കിയത്.
2022ലെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല് ഉന്നയിച്ചുള്ളതാണ് പരാതി.
കടകംപള്ളി ലൈംഗിക താത്പര്യത്തോടെ സംസാരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ ആരോപണം. പുറത്തുവന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദരേഖയിലും കേസെടുക്കണമെന്ന് പരാതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
