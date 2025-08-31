Connect with us

Kerala

സ്വപ്‌നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കണം; ഡി ജി പിക്ക് പരാതി

കടകംപള്ളി ലൈംഗിക താത്പര്യത്തോടെ സംസാരിച്ചുവെന്ന 2022ലെ സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഉന്നയിച്ചുള്ളതാണ് പരാതി.

Published

Aug 31, 2025 11:34 am |

Last Updated

Aug 31, 2025 11:34 am

തിരുവനന്തപുരം | മുന്‍ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് എം കെ മുനീര്‍ ആണ് പരാതി നല്‍കിയത്.

2022ലെ സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഉന്നയിച്ചുള്ളതാണ് പരാതി.

കടകംപള്ളി ലൈംഗിക താത്പര്യത്തോടെ സംസാരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു സ്വപ്‌നയുടെ ആരോപണം. പുറത്തുവന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദരേഖയിലും കേസെടുക്കണമെന്ന് പരാതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

യാത്രക്കാരി ബസില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Kerala

മള്‍ട്ടി ആക്‌സില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാം; താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ്

Uae

അബൂദബി സ്ട്രീറ്റിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാന്‍ പുതിയ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്

Uae

വേനല്‍ക്കാലത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി 'ഫ്രിഡ്ജ് അല്‍ ഫരീജ്' പദ്ധതി

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; പിന്തുണയുമായി എസ് എന്‍ ഡി പിയും

Uae

ഇസ്‌ലാമാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ചുമതല യു എ ഇക്ക്

Kerala

സ്വപ്‌നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കണം; ഡി ജി പിക്ക് പരാതി