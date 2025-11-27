Connect with us

Kerala

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അതേ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഇത്തവണയും നല്‍കി കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല

എം ഡി സി സൈക്കോളജി ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യ പേപ്പറിലാണ് ഗുരുതര വീഴ്ച

Published

Nov 27, 2025 12:21 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 12:47 pm

കോഴിക്കോട് | കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അതേ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഇത്തവണയും നല്‍കി കലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷ. എം ഡി സി സൈക്കോളജി ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യ പേപ്പറിലാണ് ഗുരുതര വീഴ്ച ഉണ്ടായത്.

നാല് വര്‍ഷ ബിരുദ കോഴ്‌സിലാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അതെ ചോദ്യപ്പേറാണ് ഇത്തവണയും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്‍കിയത്. പിഴവ് കണ്ടെത്തിയതോടെ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുമെന്ന് കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല അറിയിച്ചു. സര്‍വകലാശാലയുടെ വീഴ്ചയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വലഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രഞ്ജിത്ത് ജോണ്‍സണ്‍ കൊലക്കേസ്: അഞ്ചു പ്രതികളുടെയും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ശരിവെച്ച് ഹൈക്കോടതി

Saudi Arabia

സഊദിയും - ബ്രിട്ടനും സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും

International

ഓപ്പൺ എ ഐ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; സുരക്ഷാ വീഴ്ച മിക്സ്പാനലിൽ

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; മലപ്പുറത്ത് അതിഥിത്തൊഴിലാളിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു

Alappuzha

ആലപ്പുഴ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടം: യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് വനിതാ നേതാവ് ഹൈക്കമാന്റിന് പരാതി അയച്ചു

Kerala

വാണിയംകുളത്ത് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ തീപിടുത്തം; ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം