മുതലപ്പൊഴിയില് വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും
അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ മൈക്കിള്, ജോസഫ് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടു നല്കും
തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയില് വള്ളം മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില് മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ മൈക്കിള്, ജോസഫ് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടു നല്കും.
വള്ളത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മൂന്നുപേര് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് മത്സ്യ ബന്ധനത്തിനുപോയ വള്ളം അപകടമുണ്ടായത്.
