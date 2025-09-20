Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലറായ ബി ജെ പി നേതാവ് ജീവനൊടുക്കി

തിരുമല വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ കെ അനില്‍കുമാറിനെയാണ് കൗണ്‍സിലര്‍ ഓഫീസില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്

Published

Sep 20, 2025 11:41 am |

Last Updated

Sep 20, 2025 11:41 am

തിരുവനന്തപുരം | ബി ജെ പി നേതാവായ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലര്‍ കെ അനില്‍കുമാര്‍ ജീവനൊടുക്കി. തിരുമല വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറാണ്. തിരുമലയിലെ കൗണ്‍സിലര്‍ ഓഫീസിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അനില്‍കുമാര്‍ എഴുതിയ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി. അനില്‍കുമാര്‍ ഭാരവാഹിയായ വലിയശാല ടൂര്‍ സൊസൈറ്റിയില്‍ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നമുണ്ടായപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി സഹായിച്ചില്ലെന്ന് കുറിപ്പില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. താനും കുടുംബവും ഒരു പൈസ പോലും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ബി ജെ പി സമരങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്ന നേതാവാണ് മരിച്ച അനില്‍കുമാര്‍.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ ‘ദിശ’ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: 1056, 04712552056)

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയം ആര്‍പ്പൂക്കര സ്‌കൂളിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തുനിന്ന് തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങളും അസ്ഥികഷ്ണങ്ങളും കണ്ടെത്തി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലറായ ബി ജെ പി നേതാവ് ജീവനൊടുക്കി

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തിന് പമ്പാതീരത്ത് തുടക്കമായി

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ ഇന്ന് പാലക്കാട്ടേക്കില്ല; നിയമസഭ കഴിഞ്ഞ് മതിയെന്ന് ധാരണ

Kerala

എന്‍ എം വിജയന്റെ കടബാധ്യത പാര്‍ട്ടി തീര്‍ക്കുമെന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചില്ല

Kerala

പേരൂര്‍ക്കട എസ്എപി ക്യാമ്പില്‍ പോലീസ് ട്രെയിനി മരിച്ച സംഭവം; പോലീസ് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് തള്ളി കുടുംബം

Kerala

രാഹുലിനെ തടയേണ്ട എന്ന സി പി എം തീരുമാനത്തിനു പിന്നില്‍ ഇന്ത്യാ സഖ്യം: ബി ജെ പി