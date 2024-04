മാണ്ഡ്‌ല | മധ്യപ്രദേശില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന റാലിയില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ബാനര്‍. മാണ്ഡ്‌ല ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയും മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ ഫാഗന്‍ സിംഗിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് റാലിയിലെ ബാനറില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഫാഗന്‍ സിംഗിന്റെ ഫോട്ടോയും അബദ്ധത്തില്‍ കയറിക്കൂടിയത്.

അബദ്ധം മനസ്സിലായതോടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഫാഗന്‍ സിംഗിന്റെ ഫോട്ടോ മാറ്റി. പകരം കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ രാജനീഷ് ഹര്‍വാന്‍ഷ് സിംഗിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് മറച്ചു. വേദിയില്‍ സ്ഥാപിച്ച ബാനറില്‍ നിന്ന് ബിജെപി നേതാവിന്റെ ഫോട്ടോ നീക്കം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മധ്യപ്രദേശിലെ ജബല്‍പൂരിലെ മെഗാറാലിക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മണ്ഡ്‌ലയിലെ ധനോരയില്‍ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നാല് ഘട്ടങ്ങളായാണ് മധ്യപ്രദേശില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

#WATCH | Madhya Pradesh: Before Congress MP, Rahul Gandhi’s address today at the election rally in Dhanora village of Mandla Lok Sabha in favour of Congress candidate Omkar Singh, the flex that was being put up on the main stage had the picture of Union Minister & BJP candidate… pic.twitter.com/I5drf8uJog

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 8, 2024