സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരും; മൂന്ന് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂര്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
നാളെയും മിക്ക ജില്ലകളിലും ശക്തമായി മഴ ലഭിക്കും. മഴ തുടരുന്നതിനാല് പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ കലക്ടര് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകള്, അംഗന്വാടികള്, മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള് എന്നിവക്കാണ് അവധി. കോളജുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.
