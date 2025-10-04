Kerala
മൂവാറ്റുപുഴയില് അസം സ്വദേശിയായ എട്ടുവയസ്സുകാരനെ കാണാതായതായി പരാതി
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സ്കൂളിന് സമീപത്തുനിന്നും കുട്ടിയെ കാണാതായത്
എറണാകുളം| മൂവാറ്റുപുഴയില് അസം സ്വദേശിയായ എട്ടു വയസ്സുകാരനെ കാണാതായതായി പരാതി. പായിപ്ര സ്കൂള് പടിയില് അമന് ഹുസൈനെയാണ് കാണാതായത്. പായിപ്ര യു പി സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയായ അമനെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സ്കൂളിന് സമീപത്തുനിന്നും കാണാതായത്. സംഭവത്തില് മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
കുട്ടിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. അസം സ്വദേശിയായ വിദ്യാര്ഥിയുടെ മാതാപിതാക്കള് മൂവാറ്റുപുഴയില് പ്ലൈവുഡ് സ്ഥാപനത്തില് ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
ഫ്ലൈ ദുബൈയിലും പവർ ബേങ്ക് നിരോധിച്ചു
Uae
ദുബൈ റൈഡിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു
Kerala
മൂവാറ്റുപുഴയില് അസം സ്വദേശിയായ എട്ടുവയസ്സുകാരനെ കാണാതായതായി പരാതി
National
സുബീന് ഗാര്ഗിന് മാനേജറും ഓര്ഗനൈസറും ചേര്ന്ന് വിഷം നല്കി; നിര്ണായക മൊഴിയുമായി ശേഖര് ജ്യോതി ഗോസ്വാമി
Kerala
പത്തനംതിട്ടയില് പേ വിഷബാധയേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
Kerala
സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു; ഷാജന് സ്കറിയയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പോലീസ്
Kerala