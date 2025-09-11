Connect with us

Kerala

33കാരന്റെ ഹൃദയവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് കൊച്ചിയിലേക്ക്

ഹൃദയം നല്‍കുന്നത് 28കാരനായ അങ്കമാലി സ്വദേശിക്ക്

Published

Sep 11, 2025 1:04 pm |

Last Updated

Sep 11, 2025 1:04 pm

കൊച്ചി|തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ 33കാരന്റെ ഹൃദയം കൊച്ചിയിലേക്ക്. ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് കൊച്ചിയിലെ ലിസി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി ഐസക്കി(33)ന്റെ ഹൃദയവുമായാണ് എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് കൊച്ചിയിലേക്കെത്തുക.

ലിസി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന 28കാരനായ അങ്കമാലി സ്വദേശി അജിന്‍ ഏലിയാസിനാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും ആംബുലന്‍സ് മാര്‍ഗം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിച്ച ശേഷമാകും എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് വഴി ഹൃദയം കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഹയാത്ത് ഹെലിപ്പാഡില്‍ ഉച്ചക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഹൃദയം, അവിടെനിന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ ലിസി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കും.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

33കാരന്റെ ഹൃദയവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് കൊച്ചിയിലേക്ക്

Uae

യു എ ഇയും ഇന്ത്യയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന്

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ കാണാതായ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടയാള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Kerala

താന്‍ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു; കെ ടി ജലീലിനു മറുപടിയുമായി പി കെ ഫിറോസ്

Kerala

വീടിന് മുന്നില്‍ കാര്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്തു; വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനിടെ യുവാക്കള്‍ക്കുനേരെ കാറിടിച്ച് കയറ്റിയെന്ന് പരാതി

Kerala

ഗര്‍ഭഛിദ്രം: അപകടകരമായ മരുന്നു നല്‍കാന്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ യുവ വ്യവസായിയെ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി

Kerala

കേരള സര്‍വകലാശാല വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ വിളിച്ച യോഗം അധ്യാപകരും ഡീനുമാരും ബഹിഷ്‌കരിച്ചു