Connect with us

Kerala

മലപ്പുറം മരുതയില്‍ അടിപിടിയില്‍ പരുക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു

സുരേഷ് (32) എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ മണ്ണിച്ചീനി സ്വദേശി അനീഷിനെ വഴിക്കടവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Published

Dec 29, 2025 11:38 am |

Last Updated

Dec 29, 2025 11:38 am

മലപ്പുറം | മരുതയില്‍ സംഭവത്തില്‍ വ്യക്തിപരമായ തര്‍ക്കത്തിനിടെയുണ്ടായ അടിപിടിയില്‍ പരുക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. സുരേഷ് (32) എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ മണ്ണിച്ചീനി സ്വദേശി അനീഷിനെ വഴിക്കടവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഡിസംബര്‍ 17നാണ് അടിപിടിയുണ്ടായത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സുരേഷ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു മരണം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ശ്വാസംമുട്ടി ഡല്‍ഹി, വായുനിലവാരം 459 വരെയെത്തി; ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

National

ഉന്നാവോ കേസ്: പ്രതി കുല്‍ദീപ് സെന്‍ഗറിന്റെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ

Kerala

ബിനാമി ഇടപാട്: പി വി അന്‍വറിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് ഇ ഡി

Kerala

ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചിയില്‍ പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന് കര്‍ശന സുരക്ഷ, അട്ടിമറി സാധ്യത ഒഴിവാക്കാന്‍ മുന്‍കരുതലെടുക്കും; സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍

Kerala

യു ഡി എഫിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള എരുമേലി പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എല്‍ ഡി എഫിന്

Kerala

മലപ്പുറം മരുതയില്‍ അടിപിടിയില്‍ പരുക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

'മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ'; ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെന്ന ട്രോളുകള്‍ക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി എ എ റഹീം എം പി