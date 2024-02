കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിന് അധ്യാധുനിക സങ്കേതം; ഇൻസാറ്റ് 3 ഡി എസ് വിക്ഷേപണം വിജയകരം

ശ്രീഹരിക്കോട്ട | ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഐഎസ്ആർഒ) കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹമായ ഇൻസാറ്റ്-3 ഡി എസ് വിക്ഷേപിച്ചു. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്‌പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് 5.35നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.

ജിഎസ്എൽവി എഫ്14 റോക്കറ്റിലേറിയാണ് ഉപഗ്രഹം കുതിച്ചത്. 19 മിനിറ്റ് 13 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 37000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ജിയോസിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിൽ (ജിടിഒ) ഉപഗ്രഹം എത്തിച്ചേർന്നതായി ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു.

2024 ജനുവരി ഒന്നിന് പിഎസ്എൽവി-സി58/എക്സ്പോസാറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഐഎസ്ആർഒയുടെ 2024ലെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യമാണിത്. ഇൻസാറ്റ്-3ഡി ശ്രേണിയിലെ ഏഴാമത്തെ ഉപഗ്രഹം കൂടിയാണ് ഇൻസാറ്റ് 3 ഡി എസ്. ഈ ശ്രേണിയിലെ അവസാന ഉപഗ്രഹമായ ഇൻസാറ്റ്-3ഡിആർ 2016 സെപ്റ്റംബർ 8-നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്.

A stellar achievement by @isro & @moesgoi!

Congratulations on the successful launch of GSLV-F14/INSAT-3DS Mission. This mission, funded by @moesgoi, will transform meteorological services, enhance weather forecasting & disaster preparedness, showcasing our commitment to further… pic.twitter.com/fcY3bTBff9

— Office of Kiren Rijiju (@RijijuOffice) February 17, 2024