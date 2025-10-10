Connect with us

International

'ഭാവിയെ പുനര്‍നിര്‍വചിക്കല്‍': യു എന്‍ ടൂറിസം ജനറല്‍ അസംബ്ലിയുടെ 26-ാമത് സെഷന് സഊദി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ 11 വരെയാണ് പരിപാടി.

Published

Oct 10, 2025 12:30 am |

Last Updated

Oct 10, 2025 12:30 am

റിയാദ് | ‘ഭാവിയെ പുനര്‍നിര്‍വചിക്കല്‍’ എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ നടക്കുന്ന യു എന്‍ ടൂറിസം ജനറല്‍ അസംബ്ലിയുടെ 26-ാമത് സെഷന് സഊദി അറേബ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ 11 വരെയാണ് പരിപാടി.

യു എന്‍ ടൂറിസം ഏജന്‍സി സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 50-ാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന വിവിധ സെഷനുകളില്‍ 160-ലധികം രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ടൂറിസം മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ളവരും പങ്കെടുക്കും.

ആഗോള ടൂറിസത്തിന് കൂടുതല്‍ സുസ്ഥിരവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവിക്കായുള്ള ശൃംഖല രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയായി സമ്മേളനം മാറുമെന്ന് സഊദി ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ് അല്‍-ഖതീബ് പറഞ്ഞു. 26-ാമത് സെഷനില്‍ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

ക്യാന്‍സര്‍ മരുന്ന് മാറിനല്‍കിയിട്ടില്ല; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആര്‍ സി സി

From the print

സിറാജ് ക്യാമ്പയിന്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്

Kerala

വീടിനു തീപിടിച്ച് സ്ത്രീക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

Kerala

പ്രൊഫഷനല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രോഫ്‌സമ്മിറ്റിന് കോട്ടക്കലില്‍ ഇന്ന് തുടക്കം

Education

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പുറത്തിറങ്ങി

International

'ഭാവിയെ പുനര്‍നിര്‍വചിക്കല്‍': യു എന്‍ ടൂറിസം ജനറല്‍ അസംബ്ലിയുടെ 26-ാമത് സെഷന് സഊദി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

International

ഹമാസ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗസ്സ കരാറിനെ എതിർക്കും; ഭീഷണിയുമായി ഇസ്റാഈൽ മന്ത്രി ബെൻ ഗ്വിർ