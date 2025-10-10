International
'ഭാവിയെ പുനര്നിര്വചിക്കല്': യു എന് ടൂറിസം ജനറല് അസംബ്ലിയുടെ 26-ാമത് സെഷന് സഊദി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും
നവംബര് 7 മുതല് 11 വരെയാണ് പരിപാടി.
റിയാദ് | ‘ഭാവിയെ പുനര്നിര്വചിക്കല്’ എന്ന ശീര്ഷകത്തില് നടക്കുന്ന യു എന് ടൂറിസം ജനറല് അസംബ്ലിയുടെ 26-ാമത് സെഷന് സഊദി അറേബ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. നവംബര് 7 മുതല് 11 വരെയാണ് പരിപാടി.
യു എന് ടൂറിസം ഏജന്സി സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 50-ാം വാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന വിവിധ സെഷനുകളില് 160-ലധികം രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ടൂറിസം മേഖലയില് നിന്നുള്ളവരും പങ്കെടുക്കും.
ആഗോള ടൂറിസത്തിന് കൂടുതല് സുസ്ഥിരവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവിക്കായുള്ള ശൃംഖല രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയായി സമ്മേളനം മാറുമെന്ന് സഊദി ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ് അല്-ഖതീബ് പറഞ്ഞു. 26-ാമത് സെഷനില് സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
From the print
ക്യാന്സര് മരുന്ന് മാറിനല്കിയിട്ടില്ല; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആര് സി സി
From the print
സിറാജ് ക്യാമ്പയിന് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്
Kerala
വീടിനു തീപിടിച്ച് സ്ത്രീക്ക് പൊള്ളലേറ്റു
Kerala
പ്രൊഫഷനല് വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്രോഫ്സമ്മിറ്റിന് കോട്ടക്കലില് ഇന്ന് തുടക്കം
Education
ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ് പൂര്ത്തീകരിച്ച വിദ്യാര്ഥികള് പുറത്തിറങ്ങി
International
'ഭാവിയെ പുനര്നിര്വചിക്കല്': യു എന് ടൂറിസം ജനറല് അസംബ്ലിയുടെ 26-ാമത് സെഷന് സഊദി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും
International