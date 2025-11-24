Connect with us

16 ടീമുകള്‍, നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനം; മെട്രോ കപ്പ് സീസണ്‍ 2 29 ന് ദുബൈയില്‍

പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഇടയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മെട്രോ കപ്പിന്റെ രണ്ടാം സീസണില്‍ കൂടുതല്‍ വൈവിധ്യങ്ങളും പ്രൊഫഷണല്‍ സംവിധാനവുമായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്

Nov 24, 2025 12:14 am |

Nov 24, 2025 12:14 am

ദുബൈ |  കാസര്‍കോട് ഹസീന ചിത്താരി മിഡിലീസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പേരില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെട്രോ കപ്പ് സീസണ്‍ രണ്ടും, കുടുംബ സംഗമവും നവംബര്‍ 29 ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതല്‍ ദുബൈ ഖിസൈസിലെ ടാലന്റഡ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അക്കാദമിയിലുള്ള മൊബാഷ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടക്കും. യു എ ഇ യുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 16 ടീമുകളാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക. വിവിധ ടീമുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രമുഖരായ കളിക്കാര്‍ ജേഴ്സി അണിയും. കുടുംബ സംഗമത്തില്‍ കുടുംബിനികള്‍ക്ക് വേണ്ടി പുഡിങ് മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് 1001 ദിര്‍ഹമും, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് 501 ദിര്‍ഹമും സമ്മാനം ലഭിക്കും. മെഹന്തി മത്സരം ഉള്‍പ്പെടെ കുടുംബനികള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമായി വിവിധ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക വ്യാപാര മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖര്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ദുബൈ ജുമൈറ ക്രൗണ്‍ പ്ലാസ ഹോട്ടലില്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികള്‍ പങ്കെടുത്ത സദസില്‍ മെട്രോ കപ്പ് സീസണ്‍ രണ്ടിന്റെ ട്രോഫി & ഫിക്ച്ചര്‍ ട്രോഫി ലോഞ്ചിങ് നടന്നു. ചെയര്‍മാന്‍ ജലീല്‍ മെട്രോയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ പ്രമുഖ വ്യവസായി ഡോക്ടര്‍ അബൂബക്കര്‍ സൈഫ് ലൈന്‍ ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ താരം മുഹമ്മദ് റാഫി, ഇന്ത്യന്‍ മീഡിയ അബുദബി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി റാശിദ് പൂമാടം, ആര്‍ ജെ തന്‍വീര്‍, തോംസണ്‍ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി ബിജു തോംസണ്‍, അല്‍ ഫുത്തൈം ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പ്രതിനിധി സുധാകര്‍ ഷെട്ടി, കെ എം സി സി കാസര്‍കോട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സലാം കന്യപ്പാടി, അമീര്‍ അബൂബക്കര്‍, റഹീം ആര്‍ക്കോ, ചാക്കോ ഊളക്കാടന്‍, കേരള പ്രവാസി ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ (കെഫ) പ്രസിഡന്റ് ജാഫര്‍ ഒറവങ്കര, കെഫ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ആദം അലി, അഫ്‌സല്‍ മെട്ടമ്മല്‍, ടി ആര്‍ ഹനീഫ്, ഹാഫിസ് കരീംഷ, അബ്ദുല്ല ആറങ്ങാടിഎന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. ഹസീന ചിത്താരിയുടെ ജെയ്സി കരീം ചിത്താരി, മെട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി മുജീബ് മെട്രോ, താജുദ്ധീന്‍ അക്കര എന്നിവര്‍ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. മെട്രോ കപ്പ് സീസണ്‍ രണ്ടിന്റെ പിക്‌സ്ച്ചര്‍ റാഷിദ് മട്ടുമ്മലും ട്രോഫി ബൈത്തല്‍ അഫ്ര ഗ്രൂപ്പ് അസ്ഹറുദീനും ലോഞ്ച് ചെയ്തു. സൈനുദീന്‍ ടി പി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഇടയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മെട്രോ കപ്പിന്റെ രണ്ടാം സീസണില്‍ കൂടുതല്‍ വൈവിധ്യങ്ങളും പ്രൊഫഷണല്‍ സംവിധാനവുമായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ളവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാനാവുന്നവിധത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പരിപാടികളാണ് മെട്രോ കപ്പ് സീസണ്‍ രണ്ടിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയാണ് ഹസീന ക്ലബ് ചിത്താരി. മെട്രോ കപ്പ് സീസണ്‍ ഒന്നില്‍ മിച്ചം വന്ന തുകക്ക് നിര്‍ധരായ ഒരു കുടുംബത്തിന് വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം രണ്ട് വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കുമെന്ന് സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചു.

 

