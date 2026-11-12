Kerala
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ച കേസ്; തൊപ്പിയുടെ കൂട്ടാളി അറസ്റ്റില്
മഞ്ചേരി പോലീസാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
കണ്ണൂര്| സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ച കേസില് കണ്ണൂര് അഴീക്കോട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്.
യൂട്യൂബര് തൊപ്പിയുടെ കൂട്ടാളിയായ മുഹമ്മദ് ഷമീറാണ് (24) അറസ്റ്റിലായത്. മഞ്ചേരി പോലീസാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
Content Highlights: Kannur native Muhammed Shameer, a 24-year-old associate of YouTuber Thoppi, has been arrested by Manjeri police. The arrest follows a case registered against him for insulting women via social media platforms. The accused was produced before the court and subsequently remanded to judicial custody.
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