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ആർത്തവവിരാമത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ്: എന്താണ് പെരിമെനോപോസ്?
ആർത്തവം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശരീരം അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തന കാലഘട്ടമുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ പെരിമെനോപോസ് (Perimenopause) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാഭാവികവുമായ ഒരു ശാരീരിക മാറ്റമാണ് ആർത്തവവിരാമം അഥവാ മെനോപോസ് (Menopause). എന്നാൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇത്. ആർത്തവം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശരീരം അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തന കാലഘട്ടമുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ പെരിമെനോപോസ് (Perimenopause) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിരവധി ശാരീരിക-മാനസിക മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത്. അതിനാൽ ഈ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അവബോധമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തെ ആരോഗ്യകരമായി മറികടക്കാൻ ഓരോ സ്ത്രീയേയും സഹായിക്കും.
എന്താണ് പെരിമെനോപോസ്?
മെനോപോസിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പെരിമെനോപോസ്. ഈ സമയത്ത് അണ്ഡാശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നീ ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സാധാരണയായി 40 വയസ്സിന് ശേഷമാണ് പെരിമെനോപോസ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും, ചില സ്ത്രീകളിൽ 30-കളുടെ അവസാനത്തിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങാം. ഇത് മാസങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ നാല് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെയോ നീണ്ടുനിൽക്കാം. തുടർച്ചയായി 12 മാസം ആർത്തവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെരിമെനോപോസ് അവസാനിക്കുകയും മെനോപോസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
പെരിമെനോപോസ് ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകാറുണ്ട്. അവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം: ആർത്തവചക്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത് സാധാരണമാണ്. ചില മാസങ്ങളിൽ ആർത്തവം നേരത്തെയോ അല്ലാതെയോ വരാം. ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവത്തിന്റെ അളവിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം.
- അത്യുഷ്ണ അനുഭവം: ശരീരത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്തും നെഞ്ചിലുമായി പെട്ടെന്ന് അമിതമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും വിയർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.
- ഉറക്കമില്ലായ്മ: രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന വിയർപ്പും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും കാരണം പലർക്കും സുഖകരമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ വരുന്നു.
- മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ: ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം അകാരണമായ ദേഷ്യം, സങ്കടം, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം എന്നിവ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ സാധാരണമാണ്.
- യോനിയിലെ വരൾച്ച: ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് യോനിയിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും, ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകാം.
- എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം: ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാൽസ്യത്തിന്റെ ആഗിരണത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രത കുറയാനും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
പെരിമെനോപോസ് കാലത്തെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം
ശരിയായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ പെരിമെനോപോസ് ലക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും:
- ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം: ഭക്ഷണത്തിൽ കാൽസ്യം, വിറ്റാമിൻ-ഡി എന്നിവ ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക. പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ, നട്സ്, സോയാബീൻ എന്നിവ ശീലമാക്കുക. അതുകൂടാതെ കൊഴുപ്പും പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക.
- ചിട്ടയായ വ്യായാമം: ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ശരീരത്തിന് ആയാസം ലഭിക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
- മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക
- ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക: മദ്യപാനം, അമിതമായ കഫീൻ ഉപയോഗം എന്നിവ അത്യുഷ്ണ അനുഭവം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും.
എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത്?
പെരിമെനോപോസ് ഒരു രോഗമല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്:
- ആർത്തവസമയത്ത് അസാധാരണമാംവിധം അമിതമായ രക്തസ്രാവം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ.
- ആർത്തവങ്ങൾക്കിടയിലോ, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷമോ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായാൽ.
- പെരിമെനോപോസ് ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഈ മാറ്റങ്ങളെ ഭയത്തോടെയല്ല മറിച്ച് തിരിച്ചറിവോടെയും ശരിയായ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെയുമാണ് നേരിടേണ്ടത്. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നുപോകാൻ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും സാധിക്കും.
Content Highlights: Perimenopause is the natural transitional phase before menopause marked by fluctuating hormone levels and irregular periods. Women experience various physical and emotional changes during this time, including hot flashes and mood swings. Adopting a healthy lifestyle and consulting a gynecologist can help manage these symptoms effectively.