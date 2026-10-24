Saudi Arabia
സസ്പെന്ഷന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞു; ഫ്രഞ്ച് പരിശീലകന് ക്രിസ്റ്റോഫ് ഗാല്ട്ടിയര് നിയോം എസ്സിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു
ഗാല്ട്ടിയറുടെ അഭാവത്തില് കഴിഞ്ഞ ചില മത്സരങ്ങളില് നിയോമിന് തിരിച്ചടികള് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു
റിയാദ് | സഊദി പ്രോ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ നിയോം എസ്സി (NEOM SC) ആരാധകര്ക്ക് ആശ്വാസ വാര്ത്ത. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലെ വിലക്ക് പൂര്ത്തിയാക്കി ഫ്രഞ്ച് തന്ത്രജ്ഞന് ക്രിസ്റ്റോഫ് ഗാല്ട്ടിയര് ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് നേരിട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ആഭ ക്ലബ്ബിനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന നിര്ണായക മത്സരത്തില് നിയോം എസ്സിയെ നയിക്കാന് അദ്ദേഹം ഇനി ഡഗ്ഔട്ടില് തത്സമയമുണ്ടാകും.
കഴിഞ്ഞ മാസം അല്-ഫത്തേഹ് ക്ലബ്ബിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടയില് എതിര് ടീമിന്റെ കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിന് നേരെ മോശം ആംഗ്യം കാണിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് സഊദി ഫുട്ബോള് ഫെഡറേഷന് ഡിസിപ്ലിനറി കമ്മിറ്റി ഗാല്ട്ടിയര്ക്ക് ചുവപ്പ് കാര്ഡും മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലെ വിലക്കും ഏര്പ്പെടുത്തിയത്.
ഗാല്ട്ടിയറുടെ അഭാവത്തില് കഴിഞ്ഞ ചില മത്സരങ്ങളില് നിയോമിന് തിരിച്ചടികള് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. നിലവില് ലീഗ് പോയിന്റ് പട്ടികയില് ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ക്ലബ്ബ്. തിരിച്ചുവരവിന് മുന്നോടിയായി, പോയിന്റ് പട്ടികയില് പിന്നിലുള്ള ആഭ ക്ലബ്ബിനെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും പൂര്ണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ കളിച്ച് വിജയം തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നും ഗാല്ട്ടിയര് കളിക്കാര്ക്ക് കര്ശന നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പിഎസ്ജി (PSG), ലില് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബുകളെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഗാല്ട്ടിയറുടെ തിരിച്ചുവരവ്, നിയോം എസ്സിയെ ലീഗിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്
Content Highlights: French coach Christophe Galtier is back at NEOM SC after completing a three-match suspension. He will lead the Saudi Pro League side from the dugout in their upcoming match against Abha Club. Fans hope his return helps the sixth-placed team reclaim a top-four spot.