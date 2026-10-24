International
ഹൂതി ആക്രമണങ്ങള്ക്കെതിരെ സഊദിയും തുര്ക്കിയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്; ഇസ്താംബൂളില് സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം
മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകള് മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.
ഇസ്താംബൂള് | സഊദി അറേബ്യ, തുര്ക്കി, ഈജിപ്ത്, പാകിസ്താന് എന്നീ രാജ്യങ്ങള് യെമനിലെ ഹൂതി മിലിഷ്യകളുടെ ആക്രമണങ്ങളെയും സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും തുര്ക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളില് നടന്ന ആറാമത റീജിയണല് ഫോര്(R4) വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സുപ്രധാന യോഗം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
സഊദി അറേബ്യക്ക് നേരെയും, ജനവാസ മേഖലകള്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും നേരെയും, ചെങ്കടലിലും ബാബ് അല്-മന്ദബിലും വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയും ഹൂതികള് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് നാല് രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭീഷണികളും സൈനിക നടപടികളും നിര്ത്തിവെച്ച് ഹൂതികള് സമാധാനപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാകിസ്താന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ സെനറ്റര് മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ് ദാര്, തുര്ക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകാന് ഫിദാന്, സഊദി അറേബ്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസല് ബിന് ഫര്ഹാന് അല് സഊദ് രാജകുമാരന്, ഈജിപ്ഷ്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. ബദര് അബ്ദലത്തി എന്നിവര് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു. തുടര്ന്ന് നടന്ന വിപുലമായ സമ്മേളനത്തില് ഫ്രാന്സ്, ജര്മ്മനി, ഇറ്റലി, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം (യുകെ) എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും പങ്കാളികളായി.
മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകള് മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക്, ബാബ് അല്-മന്ദബ്, കരിങ്കടല് തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ കപ്പല് ചാനലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭക്ഷ്യ-ഊര്ജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്കും അനിവാര്യമാണെന്ന് കസ്റ്റംസ്, നാവിക സുരക്ഷാ ചര്ച്ചകളില് യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല് ഗതാഗതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ നീക്കങ്ങളെയും യോഗം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ അസ്ഥിരതയുടെ പ്രധാന കാരണം ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. കിഴക്കന് ജറുസലേം തലസ്ഥാനമാക്കി 1967 ജൂണ് 4-ലെ അതിര്ത്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീന് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ഇരുരാജ്യ പരിഹാരത്തെ (Two-State Solution) യോഗം പൂര്ണ്ണമായി പിന്തുണച്ചു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും ജറുസലേമിലെയും ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും ഫലസ്തീന് ജനതയ്ക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളെയും യോഗം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഗസയിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ മാനുഷിക സഹായങ്ങള് എത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയും മന്ത്രിമാര് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
മേഖലയില് കൂടുതല് സംഘര്ഷങ്ങള് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാനും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ഏകോപനവും കൂടിയാലോചനകളും ശക്തമായി തുടരാന് യോഗത്തില് തീരുമാനമായി.
Content Highlights: At the 6th R4 Foreign Ministers meeting in Istanbul, Saudi Arabia, Turkey, Egypt, and Pakistan strongly condemned Houthi militia attacks on Saudi territory and commercial ships. The four nations demanded an end to military threats and called for a peaceful political resolution in Yemen.