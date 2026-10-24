Kerala
കനത്ത മഴ; മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
ജില്ലയിലെ മദ്റസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, പാരലല് കോളജുകള്, മറ്റ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ് ജില്ല കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കോഴിക്കോട്|കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം,വയനാട് ജില്ലകളിലെ മുഴുവന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലകളിലെ മദ്റസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, പാരലല് കോളജുകള്, മറ്റ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ് കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
റസിഡന്ഷ്യല് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഹോസ്റ്റലുകള്ക്കും അവധി ബാധകമല്ല. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സര്വകലാശാലാ, പൊതുപരീക്ഷകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. എന്നാല് പരീക്ഷകള് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് വിദ്യാര്ഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കലക്ടര് നിര്ദേശിച്ചു.
Content Highlights:Due to heavy rainfall, the Kozhikode District Collector declared a holiday for all educational institutions, including madrasas, tuition centers, and coaching centers tomorrow. Residential institutions, hostels, and pre-scheduled university or public exams remain unaffected by this declaration.