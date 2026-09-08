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വീടുകളിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ കൃത്യതയുള്ളതാണോ? എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം?
ഉപകരണം കൃത്യതയുള്ളതാണെങ്കിലും പരിശോധിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ അളവുകൾ ലഭിക്കാം
വീടുകളിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം (Home Blood Pressure Monitor) ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ എത്രത്തോളം കൃത്യമാണ് എന്നത് പലരിലും സംശയമുണ്ടാക്കുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഷർ അളവുകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത് ആളുകളിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രഷർ ഉപകരണങ്ങളിലെ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ എപ്പോഴും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
മിക്ക പ്രമുഖ ഹോം മോണിറ്ററുകളും ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകളിലൂടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയവയല്ല (Validated Blood Pressure Device) എന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആമസോൺ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോണിറ്ററുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇത്തരം പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടില്ല. ഉപകരണം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കണ്ടെത്താതെ പോകാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനാൽ പ്രഷർ മോണിറ്ററുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഉപകരണം കൃത്യതയുള്ളതാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?
നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദ പരിശോധനാ ഉപകരണം വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന് അറിയാൻ ചില ലളിതമായ വഴികളുണ്ട്:
- യു എസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വാലിഡേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ലിസ്റ്റിംഗ് (US Blood Pressure Validated Device Listing – VDL), സ്ട്രൈഡ് ബി പി (STRIDE BP) തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത പട്ടികകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ ബ്രാൻഡും മോഡൽ നമ്പറും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
- അടുത്ത തവണ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മോണിറ്ററും കൂടെ കരുതുക. ക്ലിനിക്കിലെ പരിശോധനാ ഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിലെ അളവ് താരതമ്യം ചെയ്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.
- കൈത്തണ്ടയിലോ വിരലുകളിലോ ഘടിപ്പിക്കുന്ന മോണിറ്ററുകളേക്കാൾ മുകൾക്കൈയിൽ ധരിക്കുന്ന അപ്പർ ആം കഫ് മോണിറ്ററുകളാണ് (Upper Arm Cuff Monitor) കൂടുതൽ കൃത്യത നൽകുന്നത്.
- കൈയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അളവിലുള്ള കഫ് (Cuff Size) തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കഫ് വളരെയധികം അയഞ്ഞതോ മുറുകിയതോ ആകരുത്.
ശരിയായ രീതിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
ഉപകരണം കൃത്യതയുള്ളതാണെങ്കിലും പരിശോധിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ അളവുകൾ ലഭിക്കാം:
- പരിശോധനയ്ക്ക് മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കുക.
- പാദങ്ങൾ തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി, പുറംഭാഗം നിവർത്തി, കൈ ഹൃദയത്തിന്റെ തലത്തിൽ വച്ച് വേണം പരിശോധിക്കാൻ.
- സംസാരം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
- ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഇടവേളയിൽ രണ്ട് തവണ അളവുകൾ എടുത്ത് കുറിച്ചുവെക്കുക.
- വ്യായാമം ചെയ്തയുടനെയോ, മാനസിക സമ്മർദ്ദമുള്ളപ്പോഴോ, ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി കുടിച്ചയുടനെയോ പരിശോധന നടത്തരുത്.
- തുടക്കത്തിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പരിശോധന നടത്തി കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കുറിച്ചുവെച്ച് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക.
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Checking home blood pressure monitor accuracy is vital for health. Validate devices using trusted lists, compare with clinic equipment, use proper upper arm cuffs, and follow correct measuring steps.