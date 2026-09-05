വിമർശകരെ, നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കൂ...

Latest
National
പെണ്കുട്ടിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്ക്കം; ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനെ കുത്തിക്കൊന്നു
UAE
അബൂദബി; മേഖലയിലെ ആദ്യ കൃത്രിമബുദ്ധി വാഹന നിർമാണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി
Kerala
തിയേറ്ററുകളില് പോപ്കോണിനും കുടിവെള്ളത്തിനുമടക്കം അമിതവില; കൊച്ചിയിലെ മാളുകളില് ലീഗല് മെട്രോളജി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന
Kerala
കാര് ഡിവൈഡറില് ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞു; മൂന്നു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു
National
കുടിവെള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കല്ലേറ്; ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മരിച്ചു
National
യു പി സഹാറന്പൂരില് പള്ളി പൊളിച്ചുനീക്കി; എം പിയെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കി
Kerala