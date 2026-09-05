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Kerala

കാര്‍ ഡിവൈഡറില്‍ ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞു; മൂന്നു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു

കൊടിഞ്ഞി കാളംതിരുത്തി കൊല്ലംതൊടി സ്വദേശി തന്‍വീര്‍ - സഫ്ന ഷെറിന്‍ ദമ്പതികളുടെ ഏക മകള്‍ സൂന നഹര്‍ ആണ് മരിച്ചത്

Published

Sep 05, 2026 12:47 pm |

Last Updated

Sep 05, 2026 12:47 pm

മലപ്പുറം | ദേശീയപാതയില്‍ വെളിമുക്കില്‍ കാര്‍ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് വയസുകാരി മരിച്ചു. കൊടിഞ്ഞി കാളംതിരുത്തി കൊല്ലംതൊടി സ്വദേശി തന്‍വീര്‍ – സഫ്ന ഷെറിന്‍ ദമ്പതികളുടെ ഏക മകള്‍ സൂന നഹര്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

കല്ല്യാണവീട്ടില്‍ വെച്ച് വലിയുമ്മയുടെ കൂടെ പോകാന്‍ കുട്ടി നിര്‍ബന്ധം പിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സഫ്നയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം പടിക്കലിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം വെളിമുക്കില്‍ വെച്ച് ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ദേശീയപാതയിലെ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ തലയോട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടന്‍ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

 

Content Highlights:
A three year old girl named Soona Nahar died in a fatal car accident at Velimukku in Malappuram district. The vehicle lost control and overturned after crashing into a national highway divider. She was rushed to Kozhikode Medical College Hospital but succumbed to severe head injuries.

 

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