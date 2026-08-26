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ഈ 5 പ്രഭാത ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളെ തകരാറിലാക്കും; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ശേഷം മൂത്രം പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു ശീലമാണ്.

Published

Aug 26, 2026 5:29 pm |

Last Updated

Aug 26, 2026 5:29 pm

പ്രഭാതത്തിലെ ചില തെറ്റായ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. ദിനചര്യയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വൃക്കകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് (Kidney Health Management) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. രാത്രി മുഴുവൻ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൃക്കകളുടെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ രാവിലെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോഫിക്ക് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുക

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടൻ വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് വൃക്കകൾക്ക് ഹാനികരമാണ്. രാത്രിയിലെ നേരിയ നിർജ്ജലീകരണത്തിന് (Dehydration) ശേഷം ശരീരത്തിനും വൃക്കകൾക്കും വെള്ളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ രാവിലെ ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസം ആരംഭിക്കണമെന്ന് യൂറോളജിസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

മൂത്രം പിടിച്ചുവെക്കരുത്

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ശേഷം മൂത്രം പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു ശീലമാണ്. രാത്രി മുഴുവൻ മൂത്രം സംഭരിക്കുന്നത് വഴി മൂത്രസഞ്ചി വികസിച്ച നിലയിലായിരിക്കും. എഴുന്നേറ്റയുടൻ മൂത്രമൊഴിച്ച് മൂത്രസഞ്ചി അടിയന്തരമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാവിലെ മാത്രമല്ല, ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴായാലും മൂത്രം ദീർഘനേരം പിടിച്ചുവെക്കരുതെന്നും ഡോക്ടർമാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

വെറും വയറ്റിൽ വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കരുത്

ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റിൽ വേദനാ സംഹാരികൾ (Painkillers) കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൃക്കകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആഘാതം വർദ്ധിക്കും.

വ്യായാമത്തിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുക

കഠിനമായ പ്രഭാത വ്യായാമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് വൃക്കകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഊർജ്ജം നൽകുമെങ്കിലും, വ്യായാമത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കാനും ശരീരം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാനും കൃത്യമായ ജലപാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത്

പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ശീലം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന അളവിൽ സോഡിയം അടങ്ങിയ ഉപ്പുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് വൃക്കകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് വൃക്കകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നല്ലത്.

Content Highlights
A urologist warns against 5 common morning habits that damage kidneys, emphasizing proper water intake and breakfast, while experts suggest steady hydration throughout the morning.

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ഈ 5 പ്രഭാത ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളെ തകരാറിലാക്കും; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

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