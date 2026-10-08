കെ എം ബഷീർ അനുസ്മരണവും മാധ്യമ അവാർഡ് ദാനവും

Latest
National
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി: പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര് രാജ്ഘട്ടിലേക്ക്; പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം നല്കി കോണ്ഗ്രസ്
Kerala
ഷുഹൈബ് വധക്കേസ്; വിചാരണ കോടതി മാറ്റണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീംകോടതി
Kerala
സ്പായുടെ മറവില് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും സെക്സ് റാക്കറ്റും; പരിശോധന കര്ശനമാക്കാന് നിര്ദേശം നല്കി രമേശ് ചെന്നിത്തല
National
റെസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളിലെ വാട്ടര് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ അപകടം; നാല് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
National
യു പി ബി ജെ പിയില് നേതാക്കളുടെ രാജി ഭീഷണി
Kerala
കെഎഫ്സി വായ്പ തട്ടിപ്പ്; വിജിലന്സ് കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി വി അന്വര് നല്കിയ ഹരജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി
Kerala