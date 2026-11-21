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Kerala
ശബരിമല തീര്ഥാടകരുമായെത്തിയ ഡ്രൈവറെ മര്ദിച്ച സംഭവം; എഎസ്ഐയ്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
Kerala
ഫെയര്നസ് ക്രീമില് അമിത അളവില് മെര്ക്കുറി; കര്ശന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
National
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്ന് സഊദി; എണ്ണക്കയറ്റുമതിയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രതിദിനം 5.379 ദശലക്ഷം ബാരലായി
International
സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ്, സൈബർ സുരക്ഷ; വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണത്തിന് കൈകോർത്ത് യുഎസും സഊദിയും
Uae
ഷാർജ ഭരണാധികാരിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് കുടുംബം
Uae
ദുബൈ റൺ നാളെ; ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് മനുഷ്യക്കടലാവും
Kerala