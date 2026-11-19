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Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ വീടിനുളളില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
National
എം കെ സ്റ്റാലിനെ അട്ടിമറിച്ച 'ജയന്റ് കില്ലർ'; വിജയ്യുടെ ടി വി കെ. എം എൽ എ. വി എസ് ബാബു അന്തരിച്ചു
International
ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇന്ഫാന്റിനോയ്ക്ക് രണ്ട് എതിരാളികള്
First Gear
വാഹന ഉടമകൾക്ക് വൻ ആശ്വാസം; പുതിയ കാറുകളുടെ പുക പരിശോധന കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമായി നീട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
Kerala
ഷുക്കൂർ വധക്കേസ്: മുഴുവൻ കുറ്റവാളികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരും; മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ
Uae
യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ മേഖലാ പുരസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ബുർജീൽ ഹോസ്പിറ്റൽ; ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങി ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ
Kerala