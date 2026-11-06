Web Special
അത് വെറും ക്ഷീണമല്ല, വൈറ്റമിൻ ബി 12 കുറഞ്ഞതാകാം; അറിയാൻ വൈകരുത്
ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ (Red blood cells) നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ ബി 12. ഇതിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരികയും ഇത് കടുത്ത ക്ഷീണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശരീരത്തിന് ഏറെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ബി 12. എന്നാൽ പലരിലും ഇതിന്റെ കുറവ് സാധാരണമാണ്. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പതുക്കെ മാത്രമേ പ്രകടമാകൂ എന്നതിനാൽ പലരും ഇത് അവഗണിക്കുകയോ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതശൈലിയുടെയും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നിരന്തരമായ ക്ഷീണം ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം. വിശ്രമിച്ചാലും മാറാത്ത ഈ ക്ഷീണം വൈറ്റമിൻ ബി 12 ന്റെ കുറവ് (Vitamin B12 Deficiency) മൂലമാകാം. എപ്പോഴും ഒരു തളർച്ചയോ ഊർജ്ജമില്ലായ്മയോ അനുഭവപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു.
ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ (Red blood cells) നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ ബി 12. ഇതിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരികയും ഇത് കടുത്ത ക്ഷീണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൈകളിലും കാലുകളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന തരിപ്പോ മരവിപ്പോ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷണം. സൂചി കുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും ഇത്. ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.
ചില ആളുകൾക്ക് തലകറക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. നടക്കുമ്പോഴോ നിൽക്കുമ്പോഴോ വേച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം. ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചർമ്മം വിളറിയതോ അല്പം മഞ്ഞ നിറമുള്ളതോ ആകുന്നത് മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. നാവ് തടിച്ചതും മിനുസമുള്ളതുമാകുക, വേദനയുള്ള വായ്പ്പുണ്ണ് (Mouth ulcers) എന്നിവയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും.
ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പുറമെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ഇത് ബാധിക്കും. ഓർമ്മക്കുറവ്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, മൂഡ് മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയോ ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദമോ (Depression) അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ (Brain function) ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കൂടാതെ, ശാരീരിക അധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ശ്വാസംമുട്ടലോ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതോ അനുഭവപ്പെടാം. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ ശരീരം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
ഒന്നിലധികം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ചികിത്സിക്കാതെ വിട്ടാൽ ഇത് ഞരമ്പുകൾക്ക് ശാശ്വതമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകും. ഒരു ലളിതമായ രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഇത് കണ്ടെത്താനും എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യസഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ സഹായിക്കും.
Content Highlights
Vitamin B12 deficiency causes fatigue, nerve damage, and memory issues. Ignoring early signs like numbness or pale skin can lead to complications. A simple test and treatment can cure it easily.