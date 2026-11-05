'ജിഹാദി' എന്ന് വിളിച്ചവർക്ക് ജനവിധിയിലൂടെ മറുപടി; ആരാണ് ഡോ. അബ്ദുറഹിമാൻ മുഹമ്മദ് അൽ സയ്യിദ്?

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Kerala
അലൈഡ് ആന്ഡ് ഹെല്ത്ത് കെയര്; വ്യാജവും അംഗീകാരമില്ലാത്തതുമായ കോഴ്സുകള്ക്കെതിരെ ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം
Kerala
ജി എന് എ ഇടപാടിന് ചെലവേറും; കേരളത്തിന് ലാഭം ഹിമാചലില് നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി
Kerala
കാലടി സര്വകലാശാലാ പരീക്ഷാ വിവാദം: സുപ്രീം കോടതി വിധിയില് പ്രതീക്ഷയെന്ന് വിദ്യാര്ഥികള്
Kerala
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ അഴിമതി; രണ്ടാം കേസ് അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സമിതി
Kerala
അടൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് അതിക്രമം; ശ്രീനാദേവിയടക്കമുളളവര് മുന്കൂര് ജാമ്യം തേടി കോടതിയില്
International
ക്രിമിനല് റിംഗ് കേസില് ഉന്നത സുരക്ഷാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി ഉക്രൈന്
International