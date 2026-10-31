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വിറ്റാമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റ് അമിതമായാൽ അപകടം; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക...
വിറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മൂലം ശരീരത്തിൽ വിറ്റമിൻ ഡി വിഷാംശം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പുതിയ ആരോഗ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി (Vitamin D) പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അസ്ഥികളുടെ ബലം നിലനിർത്താനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി (Immune Function) വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിലെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ഇതിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതും കൂടുന്നതും ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?
വിറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മൂലം ശരീരത്തിൽ വിറ്റമിൻ ഡി വിഷാംശം (Vitamin D toxicity) ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പുതിയ ആരോഗ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹൈപ്പർവിറ്റമിനോസിസ് ഡി (Hypervitaminosis D) എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥ വളരെ അപൂർവ്വമാണെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.
വിറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകളുടെ വലിയ അളവിലുള്ള ഉപയോഗമാണ് സാധാരണയായി ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി വിറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം, ചില കൂണുകൾ, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയോ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ശരീരത്തിലെ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്നതിലൂടെയും ശരീരം വിറ്റമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ശരീരം തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ഈ വിഷാംശം ഉണ്ടാകില്ല.
രക്തത്തിൽ കാത്സ്യം അടിയുന്ന അവസ്ഥയായ ഹൈപ്പർകാൽസെമിയ (Hypercalcemia) ആണ് വിറ്റമിൻ ഡി വിഷാംശത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇത് വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ, ഛർദ്ദി, ബലഹീനത, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം. കൂടാതെ അസ്ഥി വേദന, കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പോലുള്ള വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കും ഇത് നയിച്ചേക്കാം.
വിറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകളുടെ ഉപയോഗം നിർത്തുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന ചികിത്സ. ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഡ്രിപ്പുകൾ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. രക്തത്തിലെ കാത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കോർടികോസ്റ്റീറോയിഡുകൾ (Corticosteroids) അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ഫോസ്ഫൊനേറ്റുകൾ (Bisphosphonates) പോലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. കാത്സ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും പരിമിതപ്പെടുത്താൻ വിദഗ്ദ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്.
ഈ അവസ്ഥ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ദിവസവും നാലായിരം ഐ യു (4,000 IU) അധികം വിറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകൾ എടുക്കരുത്. മിക്ക മുതിർന്നവർക്കും ദിവസവും 600 ഐ യു (600 IU) വിറ്റമിൻ ഡി മാത്രമാണ് ആവശ്യം വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടറുടെയോ ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധന്റെയോ അഭിപ്രായം തേടേണ്ടതാണ്.
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Vitamin D toxicity is a rare condition caused by taking excessive vitamin D supplements, leading to a dangerous buildup of calcium in the blood known as hypercalcemia. It can cause symptoms like nausea, weakness, bone pain, and kidney issues. Treatment involves stopping supplements and medical management of calcium levels, while prevention requires sticking to recommended daily intake limits.