Kerala
മഹാരാജാസ് പ്രതിഷേധം; മന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പ്രതികാരനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
സര്വകലാശാലകളില് സംഘ്പരിവാര് നോമിനിയെ വിസിയാക്കിയപ്പോഴും, ആര്എസ്എസ് അനുകൂലികളെ കുത്തിനിറച്ചപ്പോഴും നിസ്സംഗത പാലിച്ചയാളാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെന്നും പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തിരുവനന്തപുരം| മഹാരാജാസ് കോളജിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തക നഫീസത്തുല് മിസ്രിയക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തെയും പോലീസ് നടപടിയെയും വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ നീക്കം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
സര്വകലാശാലകളില് സംഘ്പരിവാര് നോമിനിയെ വിസിയാക്കിയപ്പോഴും, ആര്എസ്എസ് അനുകൂലികളെ കുത്തിനിറച്ചപ്പോഴും നിസ്സംഗത പാലിച്ചയാളാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെന്നും പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മന്ത്രിയുടെ സംഘ്പരിവാർ വിധേയത്വത്തെയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ സംഘ്പരിവാർ പ്രവർത്തകർ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ പെറ്റിക്കേസ് പോലും എടുക്കാത്ത പൊലീസ്, മന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി നടപടിയെടുക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. ഇത് പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, മഹാരാജാസ് കോളജിലെ ബിരുദദാനച്ചടങ്ങ് തടസ്സപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 40 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രി റോജി എം. ജോണിനെ ചടങ്ങിൽനിന്ന് തിരിച്ചയച്ച സംഭവത്തിലാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ചടങ്ങ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്യു പ്രിൻസിപ്പലിന് പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Opposition leader Pinarayi Vijayan condemned the police action and cyber attacks against SFI student Nafeesathul Misriya at Maharajas College. He termed the moves undemocratic and accused the government of political double standards. Ernakulam Central police registered a case against 40 people.