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ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം; ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്താം
ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങള്, അമിത മാനസിക സമ്മര്ദം, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങള്, വ്യായാമക്കുറവ് എന്നിവ കാരണം ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം ലോകമെമ്പാടും വര്ധിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാല് ശരിയായ മുന്കരുതലുകളും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതിയും സ്വീകരിച്ചാല് ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ വലിയൊരു ശതമാനം വരെ തടയാന് കഴിയും.
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളില് ഒന്നാണ് ഹൃദയം. ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 100,000 തവണ മിടിക്കുകയും ശരീരമാകെ ഏകദേശം 7,0008,000 ലിറ്റര് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു പേശിയാണ് ഇത്. ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിനും ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം മാലിന്യങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും ഹൃദയത്തിന് നിര്ണായക പങ്കുണ്ട്.
ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങള്, അമിത മാനസിക സമ്മര്ദം, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങള്, വ്യായാമക്കുറവ് എന്നിവ കാരണം ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം ലോകമെമ്പാടും വര്ധിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാല് ശരിയായ മുന്കരുതലുകളും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതിയും സ്വീകരിച്ചാല് ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ വലിയൊരു ശതമാനം വരെ തടയാന് കഴിയും.
ഹൃദയം എങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു?
ഹൃദയം നാല് അറകളുള്ള ഒരു പേശി അവയവമാണ്.
* വലത് ആട്രിയം (Right Atrium)
* വലത് വെന്ട്രിക്കിള് (Right Ventricle)
* ഇടത് ആട്രിയം (Left Atrium)
* ഇടത് വെന്ട്രിക്കിള് (Left Ventricle)
ശരീരത്തില് നിന്ന് ഓക്സിജന് കുറഞ്ഞ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുകയും തുടര്ന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഓക്സിജന് സ്വീകരിച്ച ശേഷം അത് വീണ്ടും ഹൃദയത്തിലെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി ശരീരമാകെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
പ്രധാന ഹൃദ്രോഗങ്ങള്
1. കൊറോണറി ആര്ട്ടറി രോഗം (Coronary Artery Disease)
ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന ധമനികളില് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി രക്തപ്രവാഹം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ഇത് ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ്.
ലക്ഷണങ്ങള്
* നെഞ്ചുവേദന
* നെഞ്ചില് അമര്ച്ച അനുഭവപ്പെടല്
* ശ്വാസതടസ്സം
* നടക്കുമ്പോള് വേദന വര്ധിക്കല്
* ക്ഷീണം
2. ഹൃദയാഘാതം (Heart Attac-k)
ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം പൂര്ണമായോ ഭാഗികമായോ തടസ്സപ്പെടുമ്പോള് ഹൃദയപേശികള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കുന്നു.
സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങള്
* ശക്തമായ നെഞ്ചുവേദന
* ഇടത് കൈയിലേക്കോ തോളിലേക്കോ കഴുത്തിലേക്കോ പടരുന്ന വേദന
* അമിത വിയര്പ്പ്
* ശ്വാസതടസ്സം
* ഓക്കാനം
* തലകറക്കം
പ്രമേഹരോഗികളിലും സ്ത്രീകളിലും ചിലപ്പോള് നെഞ്ചുവേദനയില്ലാതെ ശ്വാസതടസ്സം, ക്ഷീണം, വയറിലെ അസ്വസ്ഥത എന്നിവ മാത്രമായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങള്.
3. ഹൃദയസ്തംഭനം (Heart Failure)
ഹൃദയത്തിന് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ.
ലക്ഷണങ്ങള്
* ശ്വാസംമുട്ടല്
* കാലുകളില് നീര്
* അമിത ക്ഷീണം
* രാത്രി കിടക്കുമ്പോള് ശ്വാസതടസ്സം
* ഭാരം പെട്ടെന്ന് കൂടുക
4. ഹൃദയമിടിപ്പ് ക്രമക്കേട് (Arrhythmia)
ഹൃദയമിടിപ്പ് വളരെ വേഗത്തിലോ വളരെ മന്ദഗതിയിലോ അല്ലെങ്കില് ക്രമരഹിതമായോ ആകുന്ന അവസ്ഥ.
ലക്ഷണങ്ങള്
* നെഞ്ചിടിപ്പ്
* തലകറക്കം
* ബോധക്ഷയം
* ക്ഷീണം
* ശ്വാസതടസ്സം
5. ഹൃദയ വാല്വ് രോഗങ്ങള്
ഹൃദയത്തിലെ വാല്വുകള് ശരിയായി തുറക്കാതെയോ അടയാതെയോ വന്നാല് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നു.
ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള പ്രധാന അപകടസാധ്യതകള്
* ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദം
* പ്രമേഹം
* ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോള്
* പുകവലി
* മദ്യപാനം
* അമിതവണ്ണം
* വ്യായാമക്കുറവ്
* കുടുംബചരിത്രം
* മാനസിക സമ്മര്ദം
* ഉറക്കക്കുറവ്
ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാന്
1. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം
* ദിവസവും ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുക.
* മുഴുധാന്യങ്ങള് ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
* മത്സ്യം, പയര്വര്ഗങ്ങള്, പരിപ്പ് എന്നിവ കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുക.
* ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക.
* പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുക.
* ട്രാന്സ് ഫാറ്റും അമിത സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ഒഴിവാക്കുക.
* എണ്ണയില് വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക.
2. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക
ആഴ്ചയില് കുറഞ്ഞത് 150 മിനുട്ട് മിതമായ തീവ്രതയിലുള്ള വ്യായാമമോ 75 മിനുട്ട് ശക്തമായ വ്യായാമമോ ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ്.
ഉദാഹരണങ്ങള്:
* വേഗനടത്തം
* സൈക്കിള് ചവിട്ടല്
* നീന്തല്
* യോഗ
* ലഘു ശക്തിവര്ധക വ്യായാമങ്ങള്
3. പുകവലി പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കുക
പുകവലി ഹൃദയധമനികള്ക്ക് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകള് ഉണ്ടാക്കുകയും ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. രക്തസമ്മര്ദം നിയന്ത്രിക്കുക
സാധാരണയായി 120/80-നോട് അടുത്ത നില ആരോഗ്യകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദം കണ്ടെത്തിയാല് ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം ചികിത്സയും ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക.
5. കൊളസ്ട്രോളും പ്രമേഹവും നിയന്ത്രിക്കുക
ക്രമമായ പരിശോധനകളിലൂടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയും കൊളസ്ട്രോളും നിരീക്ഷിക്കുക. ആവശ്യമായാല് മരുന്നുകള് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുക.
6. മാനസിക സമ്മര്ദം കുറയ്ക്കുക
* ധ്യാനം
* യോഗ
* ശ്വാസവ്യായാമങ്ങള്
* സംഗീതം
* കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കല്
* മതിയായ ഉറക്കം
ഇവ സമ്മര്ദം കുറക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
ഹൃദ്രോഗ നിര്ണയത്തിനുള്ള പരിശോധനകള്
* ഇ സി ജി (ECG)
* ഇക്കോകാര്ഡിയോഗ്രാം (Echo)
* ട്രെഡ്മില് ടെസ്റ്റ് (TMT)
* ഹോള്ട്ടര് മോണിറ്ററിംഗ്
* സി ടി കൊറോണറി ആന്ജിയോഗ്രാം
* കൊറോണറി ആന്ജിയോഗ്രാഫി
* ലിപിഡ് പ്രൊഫൈല്
* രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര പരിശോധന
ചികിത്സാ മാര്ഗങ്ങള്
രോഗാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച് ചികിത്സ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
* ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങള്
* മരുന്നുകള്
* ആന്ജിയോപ്ലാസ്റ്റിയും സ്റ്റന്റ് സ്ഥാപിക്കലും
* കൊറോണറി ആര്ട്ടറി ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയ (CABG)
* പേസ്മേക്കര്
* ഇംപ്ലാന്റബിള് കാര്ഡിയോവര്ട്ടര് ഡിഫിബ്രിലേറ്റര് (ICD)
* വാല്വ് റിപ്പയര് അല്ലെങ്കില് വാല്വ് മാറ്റിവെക്കല്
അടിയന്തര ചികിത്സ എപ്പോള് തേടണം?
ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടായാല് ചികിത്സ വൈകിക്കരുത്.
* 1520 മിനുട്ടില് കൂടുതല് നീളുന്ന നെഞ്ചുവേദന
* ശ്വാസതടസ്സം
* അമിത വിയര്പ്പ്
* ബോധക്ഷയം
* പെട്ടെന്നുള്ള കടുത്ത നെഞ്ചിലെ അമര്ച്ച
* കൈ, താടി, കഴുത്ത്, പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്ന വേദന
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് ഉടന് സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെ അടിയന്തര ചികിത്സാ വിഭാഗത്തെ സമീപിക്കുക.
പതിവ് ആരോഗ്യപരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം
40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്, പ്രമേഹം, ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദം, ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോള്, അമിതവണ്ണം, കുടുംബത്തില് ഹൃദ്രോഗ ചരിത്രം എന്നിവയുള്ളവര് വര്ഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും സമഗ്ര ഹൃദയപരിശോധന നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണ്.
ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ചികിത്സയെക്കാള് മികച്ച നിക്ഷേപമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി, സ്ഥിരമായ വ്യായാമം, പുകവലി ഒഴിവാക്കല്, ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കല്, രക്തസമ്മര്ദവും പ്രമേഹവും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കല്, മാനസിക സമ്മര്ദം കുറക്കല് എന്നിവയിലൂടെ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറക്കാന് കഴിയും. ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങള് പോലും അവഗണിക്കാതെ സമയബന്ധിതമായി വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുരുതരമായ സങ്കീര്ണതകള് ഒഴിവാക്കാന് സഹായിക്കും.
(ഇന്ന് ലോക ഹൃദയ ദിനം)
Content Highlights:
Maintaining good heart health is essential for overall well-being and longevity. Adopting a balanced diet, exercising regularly, and managing stress significantly reduce cardiovascular risks. Routine checkups and healthy daily routines play a crucial role in preventing heart-related complications.