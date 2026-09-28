സിറാജ് ആരവം

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Kerala
ജീവന്രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ അമിതവില; പേറ്റന്റ് മരുന്നുകള് സര്ക്കാരിന് നിര്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Kerala
അവധിക്കാല തിരക്ക്; അന്തര്സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യല് ബസുകളുമായി കെ എസ് ആര് ടി സി
National
ഉത്തര്പ്രദേശില് ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടര് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നാല് പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; 3 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് വയസുകാരനെ കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
National
ഒഡിഷ തീരത്ത് ചരക്ക് കപ്പല് എന്ജിന് തകരാറിലായി ചരിഞ്ഞു; 23 ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യന് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡ്
Kerala
മാല പൊട്ടിക്കല് കേസില് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യുവാവ് മറ്റൊരു മാല പൊട്ടിക്കല് കേസില് അറസ്റ്റില്
Kerala