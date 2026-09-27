Connect with us

National

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്: ലോങ് ജംപില്‍ മലയാളി താരം ആന്‍സി സോജന് വെള്ളി

ഈ നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡല്‍ നേട്ടം 34 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

Published

Sep 27, 2026 8:09 pm |

Last Updated

Sep 27, 2026 8:09 pm

നഗോയ | ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വനിതാ ലോങ് ജംപില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി താരം ആന്‍സി സോജന് അഭിമാനാര്‍ഹമായ വെള്ളി മെഡല്‍. ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ 6.49 മീറ്ററും അഞ്ചാം ശ്രമത്തില്‍ 6.53 മീറ്ററും ചാടി ആന്‍സി ലീഡ് നിലനിര്‍ത്തിയെങ്കിലും ആറാം ശ്രമത്തില്‍ 6.55 മീറ്റര്‍ താണ്ടിയ ചൈനയുടെ ഹ്വങ് യിങ്യിങ സ്വര്‍ണം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വെള്ളി മെഡല്‍ സ്വര്‍ണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആന്‍സിയുടെ ശ്രമം നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കൈവിട്ടുപോയത്.

അതേസമയം വനിതകളുടെ 200 മീറ്ററില്‍ ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു മെഡല്‍ കൂടി ലഭിച്ചു. 23.20 സെക്കന്‍ഡില്‍ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത ഭദ്ര വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി.

സിങ്കപ്പുരിന്റെ ശാന്തി പെരേര സ്വര്‍ണവും ചൈനയുടെ ചെന്‍ യുജി വെള്ളിയും കരസ്ഥമാക്കി.
ഈ നേട്ടത്തോടെ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡല്‍ നേട്ടം 34 ആയി ഉയര്‍ന്നു (4 സ്വര്‍ണം, 15 വെള്ളി, 15 വെങ്കലം).

Content Highlights: Ancy Sojan secured a silver medal in women’s long jump with a 6.53m effort at the Asian Games. Haritha Bhadra won bronze in the 200m race with a time of 23.20 seconds. These victories lifted India’s total medal tally to 34, including 4 gold, 15 silver, and 15 bronze medals.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

റേഞ്ച്‌റോവര്‍ വിവാദം; മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ വാദം പൂര്‍ണമായി ശരിയല്ലെന്ന് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

Kerala

പാലാരിവട്ടത്തെ ജ്വല്ലറിയില്‍ നിന്നും 60 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്നു; ജ്വല്ലറിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍ പിടിയില്‍

National

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്: ലോങ് ജംപില്‍ മലയാളി താരം ആന്‍സി സോജന് വെള്ളി

Saudi Arabia

സഊദി അറേബ്യയുടെ 96-ാം ദേശീയ ദിനം; ഐ സി എഫ് ദമാം റീജിയന്‍ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി

Saudi Arabia

രിസാല സ്റ്റഡി സര്‍ക്കിള്‍ ടെസ്റ്റ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Saudi Arabia

മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത്; സഊദിയില്‍ മലയാളിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

National

വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര: ഇന്ത്യക്ക് 296 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം