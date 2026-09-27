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ഏഷ്യന് ഗെയിംസ്: ലോങ് ജംപില് മലയാളി താരം ആന്സി സോജന് വെള്ളി
ഈ നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡല് നേട്ടം 34 ആയി ഉയര്ന്നു.
നഗോയ | ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് വനിതാ ലോങ് ജംപില് ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി താരം ആന്സി സോജന് അഭിമാനാര്ഹമായ വെള്ളി മെഡല്. ആദ്യ ശ്രമത്തില് 6.49 മീറ്ററും അഞ്ചാം ശ്രമത്തില് 6.53 മീറ്ററും ചാടി ആന്സി ലീഡ് നിലനിര്ത്തിയെങ്കിലും ആറാം ശ്രമത്തില് 6.55 മീറ്റര് താണ്ടിയ ചൈനയുടെ ഹ്വങ് യിങ്യിങ സ്വര്ണം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വെള്ളി മെഡല് സ്വര്ണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആന്സിയുടെ ശ്രമം നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കൈവിട്ടുപോയത്.
അതേസമയം വനിതകളുടെ 200 മീറ്ററില് ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു മെഡല് കൂടി ലഭിച്ചു. 23.20 സെക്കന്ഡില് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത ഭദ്ര വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി.
സിങ്കപ്പുരിന്റെ ശാന്തി പെരേര സ്വര്ണവും ചൈനയുടെ ചെന് യുജി വെള്ളിയും കരസ്ഥമാക്കി.
ഈ നേട്ടത്തോടെ ഏഷ്യന് ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡല് നേട്ടം 34 ആയി ഉയര്ന്നു (4 സ്വര്ണം, 15 വെള്ളി, 15 വെങ്കലം).
Content Highlights: Ancy Sojan secured a silver medal in women’s long jump with a 6.53m effort at the Asian Games. Haritha Bhadra won bronze in the 200m race with a time of 23.20 seconds. These victories lifted India’s total medal tally to 34, including 4 gold, 15 silver, and 15 bronze medals.