Kerala
സിറാജ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മൂല്യാധിഷ്ഠിത പത്രപ്രവർത്തനം: താജുശ്ശരീഅ മഞ്ഞപ്പറ്റ ഹംസ മുസ്ലിയാർ
സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നൂറാം വാർഷികമായ സമസ്ത സെന്റിനറി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ സിറാജ് ക്യാമ്പയിൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം താജുശ്ശരീഅ മഞ്ഞപ്പറ്റ ഹംസ മുസ്ലിയാർ സിറാജ് ദിനപത്രം വരിചരൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു.
മഞ്ചേരി | സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ പത്രപ്രവർത്തനമാണ് സിറാജ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തനം കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന (Media Commercialization) പുതിയ കാലത്ത് സിറാജ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മൂല്യാധിഷ്ഠിത പത്രപ്രവർത്തനമാണെന്നും (Value-Based Journalism) സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം താജുശ്ശരീഅ മഞ്ഞപ്പറ്റ ഹംസ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു. ‘നൂറിൻ്റെ നിറവിൽ സമസ്തക്കൊപ്പം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന സിറാജ് ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ (Siraj Campaign) ഭാഗമായി മഞ്ഞപ്പറ്റ യൂണിറ്റ് തല സിറാജ് ദിനപത്രം വരിചേരൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നൂറാം വാർഷികമായ സമസ്ത സെന്റിനറി ആഘോഷങ്ങൾ (Samastha Centenary Celebrations) നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ സിറാജ് ക്യാമ്പയിൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമങ്ങളായ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ സിറാജ് പ്രമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ (Siraj Promotion Council) നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമവിളക്കുൾപ്പെടെ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒക്ടോബർ രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സിറാജ് ഡേയായി ആചരിക്കുകയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സമഗ്ര വരിചേർക്കൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.
സയ്യിദ് ഹബീബ് കോയ തങ്ങൾ, മമ്മു ഹാജി, വി.പി. അബ്ദുല്ല, മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുൽ കബീർ മാനു, ഫൈസൽ, മുഹ്സിൻ ബാബു, നഈം സഖാഫി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
Content Highlights: Siraj daily upholds value-based journalism amid media commercialization, said Tajusharia Hamsa Musaliar at Manjapra unit campaign. Samastha centenary adds significance. Siraj Day on Oct 2, subscription drive Oct 1-10.